Acusan a sujeto de explotar sexualmente a mujeres en bares de Tijuana

Juan Francisco “N”, quien está acusado del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada. Foto: Especial

TIJUANA, BC (apro).- Un sujeto que presuntamente explotó sexualmente a tres personas durante un periodo de alrededor de tres años en bares de Tijuana, entre ellas una menor de edad e incluso a su pareja sentimental, fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas, informaron autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

La dependencia estatal lo informó en torno al caso de Juan Francisco “N”, quien está acusado del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, conforme a la Unidad de Investigación Especializada en Combate a la Trata de Personas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 6 de agosto de 2015, el imputado, en complicidad con otra persona y a sabiendas de que la víctima era menor de edad, se aprovechó de su situación de vulnerabilidad mientras esta residía en un domicilio de la ciudad de Tijuana.

Posteriormente, la trasladaron y facilitaron para ejercer la prostitución en dos bares de la zona norte en dicha ciudad fronteriza, sosteniendo relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.

Las autoridades mencionaron que Juan Francisco al parecer se apropiaba de los ingresos obtenidos por la víctima, beneficiándose económicamente de dicha actividad.

Asimismo, al manifestar la víctima su negativa a continuar entregándole dinero, el imputado la amenazaba con causarle daño tanto a ella como a su familia, en una conducta que mantuvo hasta junio de 2016.

La FGE indicó que el 13 de julio de 2017, el acusado trasladó mediante engaños a otra víctima proveniente del estado de Veracruz a la ciudad de Tijuana, a quien posteriormente obligó a trabajar en un bar ubicado sobre la calle Coahuila bajo la misma modalidad.

La víctima permaneció en dicha actividad hasta el 17 de julio de 2017.

A su vez, el 6 de noviembre de 2017 trasladó a una tercera víctima, quien era su pareja sentimental, a Tijuana, obligándola a ejercer la prostitución en otro bar de la misma zona, apropiándose de sus ingresos y sometiéndola mediante amenazas hasta junio de 2018.

La dependencia refirió que las audiencias fueron celebradas los días 27 y 30 de diciembre de 2025, donde Juan Francisco fue vinculado a proceso por los distintos hechos delictivos.

En todos los casos, el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.