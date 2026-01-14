Armenta analiza compra de acciones de concesionaria del agua de Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que su gobierno analiza adquirir el 75 por ciento de las acciones de la empresa Concesiones Integrales, también conocida como Agua de Puebla, la cual suministra el servicio a seis municipios de la zona metropolitana de esta capital.

Luego de que activistas propusieron a su administración recuperar el control de la concesión a través de la compra mayoritaria de acciones, el mandatario reconoció que es un tema que se está analizando y adelantó que podría “dar una sorpresa a Puebla”.

Cabe recordar que esto surge luego de que la empresa filipina Malvina’s Water anunció en noviembre pasado que estaba en negociaciones para adquirir el 75 por ciento de las acciones de la empresa que suministra el servicio de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento de agua de Puebla capital.

Al darse a conocer esa posible operación, activistas como el exsecretario de Medio Ambiente del gobierno estatal, Francisco Castillo, señalaron que mientras que el gobernador Alejandro Armenta ha dicho que cancelar la concesión del servicio tendría un costo de 10 mmdp, la compra de tres cuartas partes de las acciones saldría en poco más de 5 mmdp.

Por ello, el 11 de diciembre entregaron un escrito al gobierno estatal en el cual pidieron que se estudiara la compra de acciones como una posible vía para revertir la privatización decretada desde 2014 y la cual ha generado una creciente inconformidad social.

Además, advirtieron que esto resulta prioritario para la entidad ante el riesgo de que una empresa extranjera tome el control de un servicio tan vital para sus habitantes.

Cuestionado sobre esa posible adquisición, Armenta dijo que es un tema delicado que se está analizando.

"Sí es muy importante y antes de darlo a conocer, porque es un tema muy delicado, lo vamos a seguir analizando, lo de Agua de Puebla. Estamos trabajando, le vamos a dar una sorpresa a Puebla", afirmó.

“Nos ocupa que Puebla tenga agua, ese es el objetivo. La presidenta nos ha dicho que el agua no es una mercancía, es un derecho”.