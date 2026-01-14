Congreso de Coahuila recorta más de 100 mdp al presupuesto al Instituto Electoral estatal

El Congreso del Estado de Coahuila. Foto: Congreso del Estado de Coahuila

SALTILLO, Coahuila (apro) .- El Congreso del Estado redujo en más de 100 millones de pesos el presupuesto de egresos al Instituto Electoral de Coahuila (IEC), cuyos integrantes afirmaron que se afectará en la operación y logística del próximo proceso electoral del 7 de junio para renovar el Poder Legislativo Local y harán gestiones para ampliar el presupuesto.

El presidente del organismo, Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, señaló que ya se realizaron algunos ajustes para tener solvencia en la primera licitación para el Programa de Resultados Preliminares, el PREP, y se harán gestiones para ampliar el presupuesto.

Tras la presentación del contenido del decreto 422 emitido por el Congreso del Estado y que contiene el presupuesto de Egresos del gobierno estatal, en el que se establece que para el órgano electoral se aprobaron 500 millones de pesos, contra 609 millones 472 mil 872 pesos que había solicitado, la consejera Leticia Bravo Ostos dijo que señaló que emitiría un voto concurrente y mostró su inconformidad por la reducción porque se afectará la planeación del proceso electoral que está en curso.

“Representa una reducción sustancial al originalmente solicitado, y técnicamente justificado. Desde mi perspectiva dicha reducción presupuestal impactará el desarrollo de funciones permanentes que, constitucional y legalmente, corresponden a este instituto electoral particularmente aquellas vinculadas con la organización electoral, la educación cívica, la promoción de la participación ciudadana, el fortalecimiento a la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género”, subrayó.

Por su parte el presidente del Consejo General del IEC reiteró que hay una afectación importante y se trata de una “reducción histórica” al recurso que cada año operaba el organismo.

“Sí impacta de manera directa algunas cuestiones y de hecho hemos tenido que hacer ya, en mesa de consejerías y de administración, algunos ajustes internos para darle suficiencia por ejemplo a la primera licitación importante que tenemos, como es lo del PREP, pero hay otras dos: la de documentación y material electoral. Entonces sí va a ser necesaria una ampliación presupuestal”, señaló.

Rodríguez Fuentes dijo que faltó voluntad política al Congreso del Estado para atender la propuesta del IEC y ahora sólo esperan que de parte del gobierno estatal escuchen y autoricen una ampliación presupuestal.

En tanto, la consejera Madelyne Ivett Figueroa Gámez, aseguró que en la Secretaría de Finanzas del estado existe disposición para atender la ampliación de presupuesto y que como parte de la Comité de Administración se priorizan los gastos del proceso electoral, aunque aún no inician las gestiones, pero también se implementarán acciones de austeridad.

Aprueban convocatoria

En la sesión extraordinaria, los consejeros electorales aprobaron la convocatoria para el registro de fórmulas a las diputaciones locales en la elección a diputados locales, a realizarse el próximo 7 de junio, y con la cual los partidos políticos deberán registrar las propuestas entre el 25 al 29 de abril.

La convocatoria señala que, para el principio de mayoría, el registro será en los comités distritales y los de representación plurinominal el listo se registrará en la sede del órgano electoral.

Está vigente aún el periodo de registro de alianzas que vence a finales del mes de enero. Los dirigentes Morena y el Partido del Trabajo han externado que van avanzando las negociaciones, mientras que el PRI y el partido local de Unidad Democrática de Coahuila también mantienen reuniones y aún el PAN no ha anunciado seguir apoyando las propuestas del tricolor.