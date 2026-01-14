Existe riesgo de otro descarrilamiento del Tren Interoceánico en Las Anonas, advierte UCIZONI

OAXACA, Oax., (apro) .- A 18 días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 14 muertos y 117 lesionadas, habitantes de la agencia municipal Las Anonas, perteneciente al municipio de San Pedro Tapanatepec, advirtió del riesgo de un nuevo accidente porque en ese paraje tampoco cambiaron los durmientes de madera que colocaron hace 120 años, en el periodo de Porfirio Díaz.

Así lo dio a conocer el coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI, Carlos Beas Torres, quien recorrió el lugar y advirtió del riesgo de un nuevo descarrilamiento del tren interoceánico.

Relató que “en la ruta por la agencia de Las Anonas, municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, me percate que en ese paraje tampoco las empresas constructoras, entre ellas RECALH hicieron el cambio de durmientes, existiendo aún los durmientes de madera que se pusieron hace más de 120 años, cuando por decreto presidencial se construyó la estructura de las vías férreas durante el mandato del general Porfirio Díaz”.

Consideró que “al igual que en la zona de Nizanda, se corre el riesgo de un nuevo descarrilamiento de la obra icono de Andrés Manuel López Obrador y que es una de las obras más importantes a nivel mundial como presume la 4T”.

El accidente ferroviario ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre entre las poblaciones Chívela y Nizanda, donde se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Se reportó que este accidente se registró en el kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio Matías Romero Avendaño, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones, evento en el que se presentó el descarrilamiento de la máquina principal.

Por este hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para determinar las causas que provocaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Beas Torres hizo hincapié en que “vemos acá una muestra más de la corrupción que impera en la actual administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum. Que no se nos extrañe que después haya otro accidente en esta zona por falta de supervisor y honestidad”.

Cabe resaltar que, en días recientes, la empresa Daniferrotools se deslindó de toda responsabilidad en este accidente al precisar que en 2019 fue contratada por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), ahora conocido Interoceánico, para rehabilitar un tramo de la vía de la línea Z, sin embargo, por oposición de pobladores no se pudo realizar el proyecto.

“Daniferrotools no logró ejecutar los trabajos encomendados, debido, entre otros, a que la obra estuvo detenida por más de 60 días por la toma de la vía por la Comunidad de La Chivela, Oaxaca, sumado a diferencias entre el proyecto ejecutivo y las condiciones del sitio que impidieron la ejecución de los trabajos conforme a lo planeado”, puntualizó un comunicado de la empresa.

Aunado a esto, el pasado 5 de enero, una familia de misioneros de Ciudad Juárez, Chihuahua, que viajaba en el tren y resultó lesionada, presentó una denuncia ante la FGR y señaló, entre otros responsables, a Daniferrotools, argumentando que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no había realizado los trabajos para los que fue contratada.