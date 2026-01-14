Frente a turistas, asesinan a dos hombres cerca de la Costera Miguel AlemÃ¡n en Acapulco

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Frente a turistas, dos hombres fueron asesinados a balazos en un mercado ubicado a unos metros de la avenida Costera Miguel AlemÃ¡n del puerto de Acapulco.

En este inicio de aÃ±o, la violencia se recrudeciÃ³ en la entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado; en dos semanas suman 26 homicidios, 17 de ellos en Acapulco.

El crimen se cometiÃ³ alrededor de las 7 de la noche del martes en el mercado de artesanÃ­as La Dalia, ubicado en la zona turÃ­stica, frente al edificio Costera 125.

Reportes de la policÃ­a indican que hombres armados llegaron hasta una de las mesas de la fonda sobre la banqueta de la calle Juan Serrano. AhÃ­ dispararon con arma de fuego y a quemarropa contra un familiar de los dueÃ±os del negocio y contra un taxista.

Uno de los cuerpos quedÃ³ tendido entre la mesa y silla de plÃ¡stico, el segundo herido alcanzÃ³ a solicitar auxilio, pero muriÃ³ minutos despuÃ©s.

Peritos de la FiscalÃ­a General del Estado de Guerrero (FGE) hallaron en la escena casquillos percutidos calibre 9 milÃ­metros.

Este miÃ©rcoles la violencia continuÃ³ en este destino turÃ­stico. A la 1 de la tarde, autoridades fueron alertadas de un presunto feminicidio en el hotel Aca â€“ Inn ubicado en la calle Horacio Nelson, en el fraccionamiento Costa Azul.

El reporte de la policÃ­a indicÃ³ que, tras una supuesta discusiÃ³n, un hombre asesinÃ³ a golpes a su pareja en la habitaciÃ³n 24 del mencionado hotel. La vÃ­ctima fue trasladada a la morgue en calidad de desconocida y las autoridades no reportaron a personas detenidas.

En otro hecho, alrededor de las 3 de la tarde un hombre fue perseguido y asesinado dentro de su vivienda por sujetos armados en la calle 8 de la colonia Icacos de Acapulco.

Familiares no permitieron la entrada a personal de la FGE. Tras el crimen policÃ­as municipales, estatales, ministeriales y agentes de la Guardia Nacional realizaron una aparatosa presencia.

Tan sÃ³lo en Acapulco han sido asesinadas 17 personas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad, durante las dos primeras semanas del aÃ±o 2026.

AdemÃ¡s, otros nueve homicidios se han cometido en los municipios Copanatoyac, Chilpancingo, Iguala, Marquelia OlinalÃ¡ y Chilapa.