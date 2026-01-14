Frente a turistas, asesinan a dos hombres cerca de la Costera Miguel AlemÃ¡n en Acapulco

Acapulco
Frente a turistas, asesinan a dos hombres cerca de la Costera Miguel AlemÃ¡n en AcapulcoEl crimen se cometiÃ³ alrededor de las 7 de la noche del martes en el mercado de artesanÃas La Dalia,Â ubicado en la zona turÃstica, frente al edificio Costera 125.Â
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Frente a turistas, dos hombres fueron asesinados a balazos en un mercado ubicado a unos metros de la avenida Costera Miguel AlemÃ¡n del puerto de Acapulco.
En este inicio de aÃ±o, la violencia se recrudeciÃ³ en la entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado; en dos semanas suman 26 homicidios, 17 de ellos en Acapulco.
El crimen se cometiÃ³ alrededor de las 7 de la noche del martes en el mercado de artesanÃas La Dalia, ubicado en la zona turÃstica, frente al edificio Costera 125.
Reportes de la policÃa indican que hombres armados llegaron hasta una de las mesas de la fonda sobre la banqueta de la calle Juan Serrano. AhÃ dispararon con arma de fuego y a quemarropa contra un familiar de los dueÃ±os del negocio y contra un taxista.
Uno de los cuerpos quedÃ³ tendido entre la mesa y silla de plÃ¡stico, el segundo herido alcanzÃ³ a solicitar auxilio, pero muriÃ³ minutos despuÃ©s.
Peritos de la FiscalÃa General del Estado de Guerrero (FGE) hallaron en la escena casquillos percutidos calibre 9 milÃmetros.
Este miÃ©rcoles la violencia continuÃ³ en este destino turÃstico. A la 1 de la tarde, autoridades fueron alertadas de un presunto feminicidio en el hotel Aca â€“ Inn ubicado en la calle Horacio Nelson, en el fraccionamiento Costa Azul.
El reporte de la policÃa indicÃ³ que, tras una supuesta discusiÃ³n, un hombre asesinÃ³ a golpes a su pareja en la habitaciÃ³n 24 del mencionado hotel. La vÃctima fue trasladada a la morgue en calidad de desconocida y las autoridades no reportaron a personas detenidas.
En otro hecho, alrededor de las 3 de la tarde un hombre fue perseguido y asesinado dentro de su vivienda por sujetos armados en la calle 8 de la colonia Icacos de Acapulco.
Familiares no permitieron la entrada a personal de la FGE. Tras el crimen policÃas municipales, estatales, ministeriales y agentes de la Guardia Nacional realizaron una aparatosa presencia.
Tan sÃ³lo en Acapulco han sido asesinadas 17 personas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad, durante las dos primeras semanas del aÃ±o 2026.
AdemÃ¡s, otros nueve homicidios se han cometido en los municipios Copanatoyac, Chilpancingo, Iguala, Marquelia OlinalÃ¡ y Chilapa.