Titular de Planeación de Hidalgo se deslinda de contrato millonario adjudicado a socio de su padre

HIDALGO (apro) .- “Cualquier relación de negocios de mi padre con terceros es un asunto ajeno a mi función pública”, respondió el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo, Miguel Ángel Tello Vargas, sobre un contrato por 1 mil 152 millones de pesos para la construcción de 1 mil 920 viviendas de Bienestar en Tepeji del Río, asignado por el Infonavit a constructora Dazna, representada por Carlos Eduardo Luna Mora, socio de su padre, Miguel Ángel Tello Ludlow, un empresario también asociado en negocios con los hijos del exgobernador Jesús Murillo Karam.

En investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se muestra la asociación entre Luna Mora y Tello Ludlow en negocios, presuntamente irregulares, con los hijos de Murillo, a través de empresas como Kuoro Desarrollos y Concretos San Cayetano.

En agosto pasado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) adjudicó un contrato a constructora Dazna –firmado por Carlos Eduardo Luna Mora como representante legal– por 1 mil 152 millones de pesos, a través del programa Viviendas para el Bienestar.

Tras la difusión del acuerdo por parte de Quadratín, el pasado 12 de enero, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva dijo este día 14 que el fallo del Infonavit es ajeno a su labor en el gobierno de Julio Menchaca Salazar y se deslindó de las sociedades empresariales que ha realizado su padre.

“No tengo relación alguna con la empresa Dazna. No soy socio, no tengo participación accionaria y no intervengo en sus operaciones. De misma forma, nadie de mi familia tiene participación en dicha empresa. Cualquier relación de negocios de mi padre con terceros es un asunto ajeno a mi función pública y a mis responsabilidades institucionales”, expuso en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“La integración del programa ‘Vivienda para el Bienestar’, así como cualquier procedimiento de selección, adjudicación y contratación, son atribución exclusiva del Infonavit y de las instancias federales competentes, conforme a su normativa y a los mecanismos que les correspondan”, expuso sobre el fallo favorable al socio de su padre.

Tello Vargas sumó que “señalamientos sin sustento” no lo distraerán de su labor “y de los resultados que la gente espera”, luego de tres años en el cargo.

El Infonavit igualmente adjudicó en agosto un contrato cercano a los mil millones de pesos a la empresa Agicresa S.A. de C.V., de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del diputado federal Ricardo Crespo Arroyo, integrante de la bancada de Morena, para construir mil 808 casas en el municipio de Zempoala, Hidalgo.

El pasado 23 de diciembre, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidiera revisar el contrato otorgado a los hermanos del legislador, Ricardo Crespo defendió el derecho al trabajo de su familia, negó injerencia política para que fueran beneficiados con obra pública por parte del gobierno y el movimiento al que pertenece, además de sugerir un móvil político en la difusión de esta información pública.

Miguel Ángel Tello Vargas y Ricardo Crespo son dos aspirantes a la candidatura morenista a la presidencia de Pachuca.