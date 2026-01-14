Universidad Autónoma de Sinaloa realiza el primer cambio de identidad de género de un trabajador

Adrián Manuel, primer trabajador de la UAS a quien se le realizó el primer cambio de identidad de género en una institución de Sinaloa. Foto: Especial

CULICÁN, Sin., (apro) .- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se convirtió en la primera institución en el estado en realizar un cambio de género en documentos oficiales para un trabajador.

El trámite se realizó a un trabajador de intendencia adscrito al Jardín de Niños de la UAS, Adrián Manuel Sainz Luna, quien además es estudiante de la licenciatura en Negocios y Comercio Internacional en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA).

Este significa el primer cambio de nombre y género en los documentos oficiales de un trabajador.

Este proceso se integra con base a la Ley de Identidad de Género, puesta en vigor en Sinaloa desde 2022, donde se reconoce el derecho a la identidad de género en favor de las personas trans.

Mediante un comunicado, la Universidad dio a conocer el procedimiento realizado por Adrián Manuel, quien declaró que fue en agosto del año pasado en que comenzó con el proceso al interior de la UAS, primero como estudiante en el departamento de servicios escolares y posteriormente como trabajador de la institución, orientado a través de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual.

El proceso quedó culminado en diciembre último y desde entonces cuenta ya con la identidad en la UAS.