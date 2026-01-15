Aumentan casos de gusano barrenador en Tamaulipas; suman 12 contagios en ganado

REYNOSA, Tamps.( apro) .- La presencia del gusano barrenador del ganado mantiene una tendencia al alza en Tamaulipas, donde las autoridades agropecuarias han confirmado ya 12 casos de esta plaga considerada de alto riesgo sanitario, de los cuales 11 se encuentran actualmente activos.

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el municipio de González concentra el mayor número de contagios, con seis casos activos, lo que lo coloca como el principal foco de atención en la entidad. Le sigue Llera, donde se han confirmado cuatro casos en total, aunque solo tres continúan activos.

La dispersión del parásito también ha alcanzado otros municipios de la zona centro y sur del estado, con un caso activo reportado en Altamira y otro más en El Mante, lo que refuerza la preocupación de las autoridades por la expansión del gusano barrenador en territorio tamaulipeco.

En el contexto nacional, Senasica reporta 625 casos activos durante la Semana Epidemiológica número 2 de 2026, con un acumulado de 13 mil 766 casos en todo el país. Chiapas, Oaxaca y Veracruz encabezan la lista de estados con mayor incidencia, mientras que Michoacán y San Luis Potosí registran los niveles más bajos.

Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a los productores ganaderos para reforzar la vigilancia en sus hatos, reportar de inmediato cualquier herida sospechosa en los animales y facilitar las inspecciones, con el objetivo de frenar la propagación de la plaga y evitar mayores afectaciones económicas y sanitarias.

El gusano barrenador puede causar daños severos al ganado si no se atiende oportunamente, por lo que la detección temprana y las acciones de control son consideradas fundamentales para proteger el estatus zoosanitario de Tamaulipas.