Cierran en Zapopan los trabajos en la mayor fosa clandestina localizada en 2025 en Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Concluyó el procesamiento de la fosa clandestina de Las Aguas, en Zapopan, Jalisco, la de mayor tamaño detectada en 2025 en el estado y la más extensa localizada en el municipio, de acuerdo con el número de personas encontradas.

La vicefiscal en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que los trabajos finalizaron el 11 de diciembre, tras diez meses de labores en el predio.

De acuerdo con cifras oficiales, en este sitio se logró la identificación forense de 62 víctimas, de las cuales 23 cuentan con preidentificación. De ese total, 23 corresponden a hombres y tres a mujeres; el resto continúa en proceso de análisis.

“Se declara concluido el día 11 de diciembre con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, además de colectivos y familiares de personas desaparecidas que estuvieron como observadores durante gran parte de estos diez meses”, manifestó Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal en Personas Desaparecidas de Jalisco.

Trujillo Cuevas precisó que las labores abarcaron el interior y el exterior del predio, así como la revisión de brechas y zonas colindantes, con el objetivo de descartar la existencia de otros puntos de procesamiento.

“El 11 de diciembre se concluye después de diez meses de trabajo tanto al interior como al exterior del predio. También se revisaron brechas y todas las áreas que conectan a este sitio para determinar si existía algún otro punto de procesamiento. Los últimos días dieron resultados negativos, por lo que el sitio quedó concluido con la opinión técnica y científica de todas las instituciones que participamos”, declaró Trujillo Cuevas.

La vicefiscal subrayó que, aunque el procesamiento en campo concluyó, la investigación sigue en curso.

“Termina la parte del procesamiento en campo, pero continúa la investigación”, añadió.

Por su parte, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que en el lugar se extrajeron 270 bolsas con restos humanos: 169 dentro del perímetro de la fosa y 101 en el exterior.

Aunque finalizaron las excavaciones, las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para la identificación de las víctimas y la búsqueda de los responsables.

Zapopan ocupa el segundo lugar estatal en sitios de inhumación clandestina procesados, con 44 fosas localizadas desde 2018. En 2024 se detectaron ocho fosas en el municipio. Solo es superado por Tlajomulco, y seguido por El Salto.

En todo Jalisco, se localizaron 224 fosas clandestinas en los últimos ocho años.

Durante 2025, en la entidad se localizaron 240 personas en 53 sitios de inhumación clandestina, de las cuales 132 ya fueron identificadas. Desde 2018, suman 2 mil 086 personas localizadas, con mil 122 identificadas.

Trujillo Cuevas indicó que actualmente el proceso de identificación humana presenta un avance aproximado del 50 por ciento.

“Estamos esperando avanzar un poco más en la identificación humana, porque el avance ronda el 50 por ciento”, indicó.

Detalló que los trabajos periciales continúan, principalmente en genética forense, y que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sigue entregando dictámenes.

“Los trabajos periciales continúan. Se sigue trabajando en dictámenes de genética forense y otros análisis. Hasta ahora se logró identificar forensemente a 62 víctimas, de las cuales 23 están preidentificadas”, puntualizó.

La vicefiscal explicó que la restitución de los cuerpos corresponde al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya que la preidentificación realizada por las familias debe confirmarse mediante pruebas genéticas.

“El control de la restitución lo lleva el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque aunque exista una preidentificación por parte de la familia, se requiere un dictamen científico que confirme la identidad a través de genética”, añadió.

Respecto al predio donde se localizó la fosa —descubierta durante la construcción de un fraccionamiento—, Trujillo Cuevas señaló que fueron los propietarios y constructores quienes dieron aviso a las autoridades tras localizar bolsas negras, y que cumplieron con su responsabilidad legal.

“En este caso, los mismos constructores y propietarios dieron aviso a la autoridad al encontrar bolsas negras durante labores de construcción. Cumplieron con su responsabilidad legal y facilitaron todas las condiciones durante los diez meses de trabajo, incluso maquinaria” indicó Blanca Trujillo.

Añadió que, al momento en que los restos fueron inhumados, el predio no se encontraba bardeado ni restringido, por lo que era de libre acceso. Tras concluir los trabajos periciales, los propietarios pueden disponer nuevamente del terreno.

“Actualmente ya pueden disponer del predio, porque se trabajó durante diez meses de manera profesional y exhaustiva”, expresó.

La investigación continuará con el objetivo de identificar a todas las víctimas, elaborar un informe contextual que establezca la temporalidad del uso del sitio para inhumaciones y avanzar en la identificación y judicialización de los perpetradores.