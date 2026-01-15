Cuelgan cuerpo y “narcomanta” en puente de Tijuana; hallan cadáver desmembrado a pocos metros

ENSENADA, B. C. (apro) .- En el marco de la ola de violencia en Baja California, el miércoles 14 de enero fue encontrado un cuerpo y una “narcomanta” colgados de un puente del municipio de Tijuana, a poca distancia se encontró otro cadáver desmembrado dentro de un contenedor.

La primera víctima y el mensaje fueron hallados en un puente ubicado en la zona de Valle de San Pedro, en la carretera libre Tijuana-Tecate.

De acuerdo con las imágenes difundidas, al parecer se trata de un joven y utilizaron una cadena. El mensaje que enmarcaba dicho escenario, se atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“¿Qué onda Putito? Aquí te ando dejando a tu gente, ¡Cabezón! La que mandas con tu Ranchero. Atte. CJNG”, se lee.

La escena fue reportada por automovilistas poco antes de las 07:00 horas, por lo que se implementó un operativo para retirar los restos y la manta.

En el contexto, “El Cabezón” hace referencia a Jesús Rafael Yocupicio, alias “Miranda Yocupicio”, “C2” y “Papas Fritas”, quien supuestamente fue detenido el 26 de junio del 2025, en Culiacán, Sinaloa, pero después se difundió una versión extraoficial de que no había sido detenido, según los registros locales.

La segunda víctima, estaba a pocos metros del puente; los reportes preliminares indicaron que sus restos estaban dentro de una caja de plástico color negro.

El área fue resguardada para realizar las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE); hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.