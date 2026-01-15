Cumpleaños de Félix Salgado reúne a autoridades electorales, altos funcionarios y titular de la ASE

GUERRERO (apro) .- Autoridades electorales de Guerrero acudieron a felicitar al senador y de nuevo aspirante de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, en el masivo festejo de su cumpleaños en Chilpancingo.

Se trata de la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, y la presidenta del Tribunal Electoral Estatal (TEE), Alma Delia Eugenio Alcaraz, quienes serán las autoridades responsables de organizar y calificar la elección del próximo año, que incluye la gubernatura.

El besamanos y ágape al viejo estilo priista, realizado el miércoles 14, fue aprovechado por el padre de la mandataria de Guerrero, Evelyn Salgado, para ratificar su deseo de ser de nuevo candidato por Morena a gobernador en el 2027.

“Por estatutos hay una alternancia del poder. Si está gobernando mujer va hombre. En Guerrero iría hombre”, declaró a la prensa.

Ayer el senador reelecto de Morena festejó por unas 12 horas su cumpleaños en “Perritos Felices”, un lugar que inició como refugio canino y que en menos de tres años se ha convertido en un complejo con parques, canchas, cabañas y salones, usado como centro de operación política.

El lugar se ubica en una calle privada en el fraccionamiento Las Vegas, en la parte alta de la colonia Jardines del Sur. El festejo inició antes del mediodía y se extendió hasta cerca de la medianoche.

Como si se tratará el mismo jefe del Ejecutivo, acudieron a rendirle pleitesía con regalos en mano, abrazos, danzas, comida, pasteles y porras, funcionarios de primer nivel y empleados del gobierno del estado que formalmente encabeza la morenista Evelyn Salgado.

Del gabinete acudieron los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; de Finanzas, Raymundo Segura Estrada; de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda y de la Comisión Técnica de Transportes, Arturo Salinas Sandoval, hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas.

De Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal y de Salud, Alondra García Carbajal.

El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Francisco González Sánchez y la secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, a quien familiares de víctimas y la comunidad cultural han exigido su renuncia por el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, a quien señalan como responsable de desaparecer, torturar y ejecutar a cientos de campesinos, estudiantes y maestros en su periodo de 1975 a 1981.

También llegó el titular de la Auditoría Superior del Estado, Marco César Paris Peralta Hidalgo, quien demandó a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, enemiga política de Salgado, por no comprobar ante la auditoría local el uso de 898 millones de pesos de partidas federales del 2023.

Además, alcaldes; diputados locales de Morena, encabezados por el presidente del Congreso, Jesús Uriostegui García; la senadora Beatriz Mojica Morga; integrantes de la dirigencia estatal de Morena, así como representantes e integrantes de su estructura electoral provenientes de las regiones Montaña, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente.

Acompañado de un contingente de 50 universitarios arribó Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero desde el año 2013 y cuyo último periodo concluirá en 2027

“¡Félix amigo, la UAGro está contigo!”, gritaron eufóricos mientras el tres veces rector entregaba un pastel con la figura de un toro y se colocaba una gorra con la leyenda “Hay Toro”.

Llamó la atención la asistencia de la presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, y de la presidenta del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaraz, quienes se formaron en la fila de invitados y esperaron de manera paciente para darle un abrazo.

Acudió la dos veces presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán.

También acudieron las hijas del senador, Liz Salgado, presidenta del DIF Guerrero; Celeste Salgado, aspirante a la alcaldía de Iguala; Sol Salgado, directora del periódico familiar “El Guerrero”, cuyo principal cliente de publicidad oficial es el gobierno de Evelyn Salgado Pineda.

Por la noche cerró la pasarela de invitados la gobernadora morenista quien repitió la justificación de que ellos no pagaron nada. “No hay cómo agradecer todo el cariño que le tienen a mi padre y a mi familia”.

Durante la celebración se degustaron dos jabalíes asados al carbón, barbacoa de chivo, mariscos y relleno de puerco. Hubo mariachis, bandas de música de viento y tropical, así como danzas regionales. Félix Salgado deleitó a sus invitados al cantar “Acá entre nos” y “urge”.