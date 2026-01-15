Difunden video del momento previo y posterior al asesinato del periodista Carlos Castro

XALAPA, Ver. (apro).- Un video que circula en redes sociales muestra el momento previo y posterior al asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el 8 de enero dentro de un restaurante de la ciudad de Poza Rica, al norte de Veracruz.

En la grabación, presuntamente realizada por uno de los agresores, se escucha a un sujeto señalar que la víctima se encontraba dentro del establecimiento. Segundos después, los atacantes descienden de un vehículo e ingresan al local ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, donde accionan armas de fuego.

El material audiovisual registra la irrupción violenta y el ataque directo contra el comunicador, quien falleció en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

?? Imágenes sensibles



El comando que asesinó al reportero Carlos Castro grabó el ataque



El crimen ocurrió en Poza Rica, mientras Carlos estaba en el restaurante "Troguebirria"pic.twitter.com/cOPtRooDNc — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 16, 2026

Carlos Castro se desempeñaba como reportero de la fuente policiaca y era propietario del medio informativo Código Norte Veracruz, dedicado a la cobertura de hechos de seguridad en la región norte del estado.

En 2024, el periodista denunció intimidaciones por parte de policías municipales, por lo que recibió medidas de protección de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Sin embargo, autoridades señalaron que el comunicador se ausentó de la ciudad, lo que derivó en la cancelación de dichas medidas.

El día del sepelio de Carlos Castro también se reportó la desaparición de su pareja, Wendy Portilla Ramos, de 23 años, así como de una amiga identificada como Karime Monserrat Murrieta, de 22 años. Hasta ahora no se han reportado avances oficiales sobre su localización.