Exmagistrado denuncia a juez por discriminación; lo acusa de impedirle ejercer como abogado

SALTILLO, Coah.- El exmagistrado Hiradier Huerta Rodríguez denunció a un juez del Centro de Justicia Penal en Frontera por delitos relacionados con discriminación, al impedirle ejercer su labor como abogado y para lo cual ha ganado cuatro amparos.

Durante el miércoles 14 de enero estaba prevista la audiencia de control de garantías en contra del juez Óscar “N”, quien estaría en calidad de presentado y no de imputado, pero el Ministerio Público envió a Frontera la carpeta de investigación de la causa penal 97/2025 y no en Monclova, donde se presentó la denuncia desde junio del 2025, por lo que la audiencia se pospuso para el próximo 19 de enero.

"La denuncia se presentó en Monclova porque es donde hay un agente especializado en delitos contra funcionarios públicos, pero la mandaron a Frontera y yo le dije al juez que no se podía celebrar la audiencia porque no se tiene la carpeta y la Ministerio Público que acudió no es la competente ni la que va a resolver. Es más, se estaba adelantando la agente del Ministerio Público que acudió y dijo que se estaba haciendo un estudio para determinar un no ejercicio de la acción penal, cuando no se hizo algo en ocho meses", explicó, y afirmó que también hay protección al juez desde la Fiscalía General del Estado (FGE).

Huerta Rodríguez aseguró que existen otros casos de exfuncionarios del Poder Judicial de Coahuila que también solicitaron la jubilación anticipada y ejercen su trabajo como defensores particulares en casos a cargo del mismo juez, y por ello considera que se trata de un acto de discriminación hacia su persona que está considerado en el Código Penal del Estado

El exmagistrado afirmó que solicitó su retiro antes de entrar en vigor la reforma al Poder Judicial y el 17 de diciembre del 2024 se aprobó otorgarle la "pensión por antigüedad genérica” por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila al tener 30 años de servicio. El último cargo que tuvo fue en el Tercer Tribunal Distrital, con residencia en la ciudad de Monclova.

La medida de tramitar su jubilación la tomó debido a que la reforma le afectaría en su antigüedad, en caso de participar en el proceso de elección, pero al estar retirado podría seguir litigando en casos particulares.

Sin embargo, en junio del 2025 el juez Óscar “N” le exigió retirarse de la sala por considerar que no tenía derecho de ejercer la abogacía, cuando actuaba como defensor en un caso. Huerta Rodríguez asegura que previo a esto, otros jueces sí le permitieron desarrollar su función como defensor.

El exmagistrado aseguró que el juez pretende aplicar el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Coahuila, el cual señala que los magistrados numerarios no podrán ejercer la profesión de abogados, aun cuando gocen de licencia, salvo que se trate de situaciones propias.

"Me sacaron como de siete u ocho audiencias; de esas audiencias me paré en cinco y una de ellas está en Saltillo, en cuatro no se concedieron porque me estaban aplicando retroactivamente la ley que impide a un funcionario judicial no litigar, pero esa ley está vigente a partir del 20 de diciembre del 2024 y yo salí el 17", explicó.

Huerta Rodríguez denunció que el Poder Judicial de Coahuila tampoco le ha pagado el año de “haber de retiro” que establece el artículo 150 de Constitución Política del Estado de Coahuila y tampoco los beneficios a los que tenía derecho y por lo cual también interpuso amparos, incluso contra el presidente de dicho poder, Miguel Felipe Mery Ayup.