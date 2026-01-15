FGE investiga a 20 policías de Mexicali por desaparición forzada y fosas clandestinas

La fiscal de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, informa sobre policías investigados por desapariciones forzadas y fosas clandestinas en ese estado. Foto: Especial

ENSENADA, B. C. (apro) .- Al menos 20 carpetas de investigación contra policías municipales de Mexicali están abiertas por la desaparición de personas y las fosas clandestinas ubicadas en la reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán, en la capital de Baja California, informó la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) lo declaró el miércoles 14 de enero, durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Esto, en el marco del hallazgo de, hasta el momento, cinco fosas y 11 cuerpos, según los datos al 14 de enero, tras la presión de colectivos buscadores de personas desaparecidas de la región.

La prensa local cuestionó a la funcionaria sobre el hecho de que, al parecer, serían de personas asesinadas recientemente.

En respuesta, Andrade Ramírez dijo que actualmente trabaja el Instituto de Ciencias Forenses para determinar el número de cuerpos y cronotanatodiagnóstico, es decir, la data de la muerte de las personas, pues algunas fueron encontradas calcinadas, lo que resulta más complejo para la comparativa de genética.

Previamente, en el año 2023, cuando era fiscal general Ricardo Iván Carpio Sánchez, alarmó la detección de 22 restos óseos en otra zona de la misma reserva, pero la búsqueda fue interrumpida por la misma FGE.

Con este antecedente, la prensa local indica que a la fecha posiblemente serían al menos 33 restos óseos a lo largo de dos años en esta parte de la capital bajacaliforniana, pero la cifra varía.

“Por respeto a los propios hallazgos y a los familiares, no quisiera, no puedo en este momento confirmar científicamente el número mencionado. Puede ser alrededor por los restos visibles que se advierten, como la cabeza de los cuerpos humanos, por eso estamos pendientes. Esperamos próximamente darles un resultado formal”, detalló.

La fiscal general refirió que en Baja California únicamente había tres genetistas para hacer este trabajo, pero ahora son 33; de ellos, 30 están en campo y en gabinete para llevar a cabo los estudios.

Agregó que, a “simple vista médica” de servicios periciales, la mayoría de los cuerpos pueden tener una antigüedad de tres a cinco años, pero los menos, pareciera que son menores a un año, sin ser información formalizada.

Refirió que ya había ocurrido un hallazgo en la zona, pero no es la misma cantidad, al contar con más de mil hectáreas lo que engloba la colonia Miguel Alemán, además de que cuentan con caninos policías para detectar los hallazgos.

Ma. Elena Andrade Ramírez indicó que han detectado la intervención de corporaciones policiales y que, hace unas semanas detuvieron a cuatro policías, además de los tres del 13 de diciembre, relacionados con la desaparición de dos jóvenes del Valle de Mexicali y de cuatro personas provenientes de Tijuana.

“Ellos se metieron, prácticamente le arrebataron la intervención a policías leales, honrados, que sí estaban haciendo una intervención y desaparecieron estas personas, en plena luz del día, y jamás se volvió a saber de ellas”, ejemplificó.

Agregó que también participaron en el convoy donde se le dio protección al convoy de Josué Godínez Fernández, alias “El Pitufo”, presunto integrante de Los Rusos, según fue captado en un video difundido en el 2024.

“Llevamos aproximadamente seis agentes municipales, de aquí de Mexicali, sobre todo del Valle donde se dio ese fenómeno de las fosas. Inclusive quiero comentarles que del anterior hallazgo como la mitad de los cuerpos identificados era de San Luis Río Colorado en ese corredor que se manejaban los grupos criminales... tenemos al menos 20 casos más de investigación para poder resolver a fondo este caso”, citó.

La fiscal general reiteró que “son veinte carpetas abiertas contra agentes de la policía municipal”, al tiempo de considerar que “son los menos” al contar con aproximadamente mil 800 en la corporación.

“Pero esos, inclusive, deshonran el uniforme, traicionan a su corporación, y ponen en riesgo a la ciudadanía y a sus propios compañeros. La investigación está abierta a toda la corporación y caiga quien caiga”, remarcó Andrade Ramírez.