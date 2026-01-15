Indivi y FGE de Baja California tuvieron "fuga de información", no “hackeo”: SSBC

El general Laureano Carrillo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC). Foto: Especial

ENSENADA, B. C., (apro) .- El Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda, así como la Fiscalía General del Estado (FGE), tuvieron una “fuga de información” de tipo digital y no un “hackeo”, confirmó el general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

El funcionario lo dio a conocer el miércoles 14 de enero durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en torno al ataque que comprometería los datos de mil 304 agentes de investigación, como se dio a conocer el pasado 28 de diciembre en redes sociales.

Ese día se filtró en redes sociales que un desconocido habría extraído y liberado la base de datos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en foros cibernéticos, incluso algunos del crimen organizado.

La alerta fue dada por un usuario identificado como “Straightonumberone”, quien publicó en uno de estos lugares digitales el mensaje: “Hola. Hoy compartiré la base de datos que contiene una lista completa de agentes que son parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California”.

Los datos, al parecer, habrían sido la Clave Única de Identificación Policial (CUIP), nombre completo, cargo, correo electrónico y municipio o ciudad, además de la amenaza de revelar más información para el martes 13 de enero.

A pesar de esto, las autoridades de Baja California no habían emitido un posicionamiento oficial al respecto.

El general Laureno Carrillo Rodríguez declaró que las dependencias atacadas fueron el Indivi y la FGE, además de que se pusieron en contacto con sus titulares para saber si había algún indicio.

“Lo que tenemos hasta este momento es que no ha sido un ‘hackeo’, sino una fuga de información que se está investigando por parte de las dos instituciones, en donde cualquier persona puede filtrar información de cualquier institución”, señaló.

El secretario agregó que, incluso, puede ser “al mismo interior de las propias instituciones donde se filtra información” que puede ser “clasificada” o “de carácter personal, como en el caso de la Fiscalía”.

Reiteró que no pueden establecer que sea “hackeo” porque no ha habido contacto con las instituciones por parte de “algún grupo que se dedique a ese tipo de actividades”.

“Es la primera ocasión que se dan contra instituciones, al menos en esta administración. Estuvimos revisando antecedentes y fue lo que tenemos”, subrayó, además de mencionar que no tienen más reportes de ciberataques.