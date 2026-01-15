Jalisco niega conocimiento previo de presunto líder del CJNG capturado por la FGR

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Las autoridades de Jalisco desconocían las operaciones ilegales que realizaba José “N”, alias “El Uber”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tlajomulco y en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), e incluso que fuera uno de los principales generadores de violencia en el área urbana de la entidad.

“Nosotros no teníamos esa información; sin embargo, en las reuniones de seguridad en donde participan los tres órdenes de gobierno, que son Guardia Nacional, Defensa y el CNI, no nos habían referido información de este sujeto. Sabemos que hay algunas zonas complicadas donde mantenemos mayormente nuestro patrullaje para lograr detenciones importantes; sin embargo, no teníamos ese dato o no se había compartido, cuando menos, ese dato en las mesas de seguridad”, expresó el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González.

No obstante, el jefe policíaco reconoció que pudiera tratarse de un líder de un grupo criminal que cometió delitos graves.

“Pudiera tratarse del líder de una célula de sujetos que se dedican principalmente a cometer privaciones de la libertad u homicidios, inclusive probablemente hasta darle protección a algunos sujetos que se dedican a actividades ilícitas, como lo que serían las maquinitas tragamonedas, las rifas clandestinas de los colombianos; toda esa parte podía estar relacionada con eso”, declaró.

Hernández González afirmó que tampoco conocían que Luis “N”, identificado como presunto integrante de la organización encabezada por Nemesio “N”, operara pistas clandestinas en la zona norte de Jalisco.

“De momento no teníamos reporte de alguna pista clandestina; lo que se ha estado asegurando en esos puntos en la zona serrana, en límites con Zacatecas, son algunos campamentos con casas de campaña improvisadas que seguramente son utilizados por la delincuencia organizada. Es lo que tenemos de información respecto a ese tema”, anotó.

El funcionario aseguró que, aunque mantienen vigilancia permanente con la Guardia Nacional en municipios de la región norte, no existen reportes estatales sobre pistas clandestinas; sin embargo, sí se han asegurado campamentos presuntamente usados por la delincuencia organizada y se han detectado plantíos de marihuana con sobrevuelos de drones.

En la zona, dijo, mantienen vigilancia en Huejúcar, Huejuquilla, Mezquitic, Bolaños, Colotlán y Santa María de los Ángeles.

Insistió en que se trató de un operativo organizado desde la Ciudad de México. Las detenciones fueron realizadas directamente por la FGR, sin información previa ni participación de autoridades estatales.

Según la versión de autoridades de instituciones de seguridad del gobierno federal, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), las acciones derivaron de labores de inteligencia militar y de investigación coordinadas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Luis “N”, identificado como presunto integrante de la organización encabezada por Nemesio “N”, habría coordinado el trasiego de droga desde Centroamérica y fungido como operador financiero del grupo. También habría organizado vuelos con aeronaves pequeñas que utilizaban pistas clandestinas en Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

La FGR señaló que estas detenciones buscan debilitar la operación de esta organización delictiva y reducir la violencia en Jalisco y entidades cercanas.