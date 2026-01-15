Relevo en Movilidad del Edomex; sale Sibaja con escándalos por boda onerosa y aumento al pasaje

TOLUCA, Edomex. (apro).- El diputado federal, ahora con licencia, Juan Hugo de la Rosa García, fue designado secretario de Movilidad, en sustitución de Daniel Sibaja González, durante cuya gestión se concretó un aumento a las tarifas del transporte público y cuyo enlace matrimonial resultó criticado por la opinión pública, al considerarse oneroso y contrastante con el discurso de austeridad de la Cuarta Transformación, y quien tentativamente se integrará al Gobierno Federal.

Sibaja González se considera una cuota de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo; a últimas fechas se le vio en actos públicos de la expresión Mexiquenses de Corazón, hoy distanciada de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. El exsecretario de Movilidad habría de integrarse a una cartera en el Gobierno Federal.

Por su parte, Juan Hugo de la Rosa García es dirigente nacional de la organización Unidos por un Mejor País, ajena a las disputas del Grupo Texcoco y aliada de Morena. Dos trienios consecutivos fue alcalde Nezahualcóyotl, de donde es oriundo, y diputado local.

La mandataria mexiquense también designó a Joel González Toral director general de la Junta de Caminos del Estado de México, en lugar de Ariel Juárez Jiménez, quien renunció en diciembre pasado a esa encomienda, después de acompañar al diputado federal petista Wblester Santiago Gutiérrez en el escándalo detonado por la agresión verbal a personal de seguridad de la plaza Town Square de Metepec y las afectaciones provocadas a su infraestructura.

González Toral ya era encargado de despacho de la Junta de Caminos. Es Ingeniero Civil por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con maestrías en Alta Dirección e Inteligencia Estratégica, y en Administración Pública. Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño, construcción y supervisión de proyectos carreteros, puentes y vialidades en la entidad.

De igual manera, Leo Larraguivel Hinojosa fue nombrado director del Registro Civil. Es licenciado en Derecho y cuenta con diplomados en Derecho Penal y Derecho Procesal Civil; ha ejercido como abogado litigante, asesor jurídico y conciliador, y se ha desempeñado como servidor público municipal en Texcoco, de donde es originaria la maestra.

En tanto, David Silva Miranda se convirtió en titular del Instituto de la Función Registral. Es licenciado en Derecho con formación especializada en amparo, derecho procesal civil y mercantil, mediación y conciliación avalada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

El Gobierno del Estado de México afirmó que con estas designaciones refrenda su compromiso de consolidar una administración pública eficiente, cercana a la ciudadanía y orientada a resultados, con el objetivo de fortalecer áreas estratégicas y mejorar la atención a la población mexiquense.