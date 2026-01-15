Vinculan a proceso a un sujeto que provocó un aborto a su pareja en Mexicali

ENSENADA, BC (apro).- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de un sujeto de Mexicali por su presunta responsabilidad en el delito de aborto forzado contra su pareja, pues se sospecha que le suministró misoprostol sin su consentimiento.

La Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad informó que el caso es contra Mario Gabriel “N”, en hechos ocurridos durante el 2025.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó los elementos de prueba para la valoración ante el juez de Control, quien determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

También otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con los antecedentes de la carpeta de investigación, los hechos se suscitaron la madrugada del 16 de noviembre de 2025, cuando el imputado se encontraba en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Lomas Altas, en dicha ciudad fronteriza.

Mario Gabriel estaba en compañía de la víctima en una de las recámaras, en una situación de intimidad.

“Aprovechándose de dicha circunstancia y teniendo pleno conocimiento del estado de gravidez de la víctima, presuntamente mediante engaños, sin su consentimiento y sin que esta pudiera advertirlo, el imputado habría introducido en la cavidad vaginal de la mujer cuatro comprimidos de misoprostol, fármaco con efectos abortivos”, detalló la FGE.

En consecuencia, fue producida la interrupción del embarazo derivada de la suspensión de la circulación materno-fetal.

Las autoridades refirieron que, alrededor de las 18:00 horas del mismo día, la víctima fue ingresada al Hospital Materno Infantil de Mexicali, donde se le practicó un procedimiento de legrado uterino.

Por último, la Fiscalía reiteró su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la integridad, la libertad y la vida de las personas, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia.