Violencia en Veracruz: Tres muertos y dos heridos por ataques en Coatzintla, Papantla y Perote

XALAPA, Ver., (apro) .- En las últimas horas se registraron tres ataques armados en distintos puntos del estado de Veracruz, con un saldo preliminar de tres personas muertas y dos más lesionadas.

En la zona norte de la entidad, un ataque armado al interior de un bar ubicado en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en el municipio de Coatzintla, dejó un hombre sin vida y una persona?herida?la noche del miércoles 14 de enero. El lesionado fue?trasladado a un hospital, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud ni la gravedad de las lesiones.

Tras estos hechos, el alcalde de Coatzintla, Jorge Alanis, exhortó a la población a evitar salir de sus casas en la noche.

“Sí le pido a toda la ciudadanía que tomen precauciones. De no ser necesario, no salgan de sus casas después de las 10 de la noche”, expresó.

El edil aclaró que el ayuntamiento no tiene facultades para imponer restricciones obligatorias a la movilidad.

“No es un toque de queda, no está dentro de mi jurisdicción autorizarlo. Es una medida preventiva, un exhorto a la ciudadanía”, puntualizó.

En otro hecho, también en el norte del estado, se registró un ataque con arma de fuego en la calle Lomas, de la colonia Guadalupe, en Papantla, donde un taxista resultó gravemente herido. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Finalmente, en el municipio de Perote, en la zona centro de Veracruz, un ataque armado contra una vivienda en la colonia Niños Héroes dejó como saldo dos hombres muertos. De acuerdo con los reportes policiales, personas no identificadas ingresaron por la fuerza al domicilio y dispararon contra las víctimas, quienes murieron en el lugar.