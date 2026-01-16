Académico colombiano estaba en un centro de rehabilitación en Juárez, NL (Video)

Raúl Sepúlveda, fiscal especializado en Personas Desaparecidas, y Alfredo Zacarías, coordinador de la Comisión Local de búsqueda. Foto: Fiscalía de Nuevo León

MONTERREY, NL. (apro).- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, originario de Colombia y desaparecido en Apodaca, Nuevo León, fue localizado la tarde de este viernes en un centro de rehabilitación del municipio de Juárez.

Raúl Sepúlveda, fiscal especializado en Personas Desaparecidas, informó en conferencia de prensa que el propio anexo, identificado en redes sociales como Clínica Fénix, fue quien les aviso que lo tenían en resguardo.

“Las personas de ese lugar manifiestan que en días anteriores vieron a la persona que se encontraba en la calle y le ofrecieron su ayuda”, puntualizó el vicefiscal.

Elementos de la dependencia se trasladaron hacía la clínica, en donde rescataron al académico, quien fue reportado como desaparecido el 2 de enero, luego de que fuera arrestado y liberado por la policía de Apodaca por faltas administrativas en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, localizado en Apodaca, al norte de la zona metropolitana de Monterrey, a donde habría llegado el 31 de diciembre en un vuelo procedente de su país de origen para buscar un vuelo a la Ciudad de México.

En un comunicado anterior, la Fiscalía dijo que después de ser liberado regresó a las instalaciones aeroportuarias con una ropa distinta, pero su equipaje fue localizado como objeto extraviado, es decir, no reclamó su maleta.

La desaparición de Escobar Barrios fue difundida por medios de comunicación desde el día 8 y, según declaraciones de la universidad Ibero Puebla, la información que brindó la autoridad era confusa e imprecisa, por lo que el caso se volvió controversial.

Raúl Sepúlveda aclaró que la investigación está sujeta a análisis y está pendiente entrevistar al maestro, sin embargo, los indicios hasta ahora marcan que estuvo por su voluntad en el lugar de rehabilitación.

Detalló que Escobar Barrios llegó al anexo el 5 de enero, puesto que existe evidencia de que vagó por algunos días por los alrededores del aeropuerto.

“Nosotros tenemos durante la investigación diversas cámaras y testimonios de los días 2, 3 y 4 de enero y aparentemente, la información es que a partir del día 5 es cuando llega este centro de salud”, dijo.

Sobre su estado de salud, comentó que se observa en buen estado, sin embargo, precisó que las primeras impresiones mencionadas por los comandantes de la investigación es que “al principio sí parecía que se encontraba un poco desorientado y sobre todo que quería ver a su familiar, es decir, que primero sintiera la seguridad de alguien que conoce y ya posterior a ello es que vamos a realizar las entrevistas”.