Acusan a autoridades de ocultar “la verdad” en desaparición del académico de la Ibero Puebla. Foto: Especial

PUEBLA, Pue. (apro).- Al cumplirse 14 días de la desaparición del doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios en Apodaca, Nuevo León, la comunidad universitaria de la Ibero Puebla exigió a las autoridades federales, estatales y municipales que proporcionen información "clara y verificable" que permita dar con su paradero y que las líneas de investigación eviten la estigmatización y criminalización del académico colombiano.

Con pancartas en mano en donde acusaron a autoridades de ocultar "la verdad", estudiantes, directivos, maestros y personal administrativo bloquearon de manera intermitente el paso vehicular en el boulevard del Niño Poblano, ubicado frente a la institución jesuita.

"En Apodaca ocultan la verdad. Seguridad, seguridad, dinos la verdad", "¿Qué queremos? Verdad. ¿Cuándo? Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables", "De norte a sur, de este a oeste, seguiremos esta búsqueda cueste lo que cueste", "Leonardo escucha, la Ibero está en la lucha", fueron las consignas que corearon durante la manifestación.

Acompañado de directivos universitarios y sacerdotes jesuitas, el rector de la Ibero Puebla, Alejandro Eduardo Guevara Sanginés, leyó un posicionamiento en el que lamentó que ya hayan transcurrido dos semanas de la última comunicación que tuvo Escobar Barrios con su familia sin que a la fecha se sepa nada de su paradero, mientras que los informes dados por las autoridades están llenos de "inconsistencias y falta de claridad".

"Desde la Universidad Iberoamericana Puebla reiteramos el llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que redoblen esfuerzos a fin de localizar al doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios desaparecido desde el 2 de enero en Apodaca, Nuevo León. Esto ante las inconsistencias y la falta de claridad en la información otorgada hasta el día de hoy, y agregaría yo, en la oportunidad y con pertinencia", expresó.

Recordó que hay indicios de que Leonardo Ariel fue detenido el 31 de diciembre en el aeropuerto Mariano Escobedo de Apodaca y que en esos hechos habrían participado elementos de la Guardia Nacional y de la policía de ese municipio, sin embargo, no hay ningún reporte de su aprehensión y liberación en el Registro Nacional de Detenciones.

Ante ello, Guevara Sanginés reclamó información "clara y verificable" por parte de las autoridades que permita esclarecer la localización del académico y establecer las responsabilidades de las autoridades.

"Exhortamos a las autoridades a agotar todas las líneas de investigación evitando la estigmatización y la criminalización y reiteramos su obligación a realizar una búsqueda diligente, inmediata y sin obstáculos, asegurando siempre y en todo momento la participación de la familia. Continuaremos dando seguimiento puntual a dichas investigaciones", subrayó el rector.

Sobre el boulevard del Niño Poblano, la Ibero Puebla colocó un espectacular para pedir apoyo de la ciudadanía para encontrar a Escobar Barrios.