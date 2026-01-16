Ataque a agentes de la AIC en Jiutepec no quedará impune: Fiscalía de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que el ataque contra dos agentes de investigación ocurrido en Jiutepec no quedará impune.

Además, precisó que uno de los elementos permanece hospitalizado y expresó apoyo institucional a su familia.

El titular de la FGE acudió al Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para conocer el estado de salud del agente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que resultó herido durante la agresión armada registrada el día de ayer, así como para dialogar con sus familiares.

“Venimos a ver a uno de los compañeros de la Agencia de Investigación Criminal que el día de ayer fueron agredidos, él se encuentra hospitalizado en el Seguro Social. Venimos a hablar con la familia de él, particularmente para comentarles todo el apoyo que tienen de la Fiscalía del Estado”, declaró.

Blumenkron Escobar indicó que desde el momento en que ocurrieron los hechos, la Fiscalía ha mantenido seguimiento permanente tanto en la atención médica del agente como en el desarrollo de las investigaciones.

“Desde el día de ayer hemos estado al pendiente cuando sucedieron los hechos, a través de las horas en la noche aquí con los doctores y personal directivo del Seguro Social; ese es el motivo de la visita”, explicó.

El fiscal general desmintió versiones que señalaban el fallecimiento del elemento lesionado y aclaró que su condición clínica se mantiene bajo reserva. “Algunos medios de comunicación decían que había perdido la vida, esto no es así. El estado es reservado”, puntualizó.

En cuanto a las indagatorias, informó que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente y que en ella participan el Ministerio Público, la Agencia de Investigación Criminal y los servicios periciales, aunque precisó que, por razones legales, la información se mantiene bajo sigilo. “Se inicia la carpeta correspondiente, los servicios periciales actúan, la Agencia de Investigación Criminal y el Ministerio Público, y tenemos reservada esa información”, señaló.

No obstante, afirmó que existe un compromiso institucional para esclarecer el ataque y sancionar a los responsables. “Estamos empeñados en que este hecho no quede impune, que este tipo de agresiones en contra de los compañeros, pero también en contra de la sociedad, no queden sin castigo. La impunidad es lo que también debemos combatir”, expresó.

Finalmente, el fiscal general confirmó que los agentes realizaban labores propias de investigación al momento de la agresión y reiteró el respaldo de la Fiscalía y del Estado al elemento herido y a sus familiares. “Estaban cumpliendo con su deber como agentes de investigación criminal, actos de investigación, es parte de la actividad y el riesgo que hay”, concluyó.