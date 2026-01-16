Decomisan arsenal importado de EU y 720 litros de metanfetamina en Baja California

ENSENADA, BC (apro).- Autoridades federales decomisaron un arsenal en el municipio de Tijuana, así como de más de 700 litros de metanfetamina líquida oculta en un vehículo en el puerto de Ensenada, en Baja California.

Conforme a comunicados compartidos este viernes 16 de enero, las armas cortas y largas estaban dentro de un vehículo abandonado en la colonia García, en la carretera vieja hacia el municipio de Tecate.

Ahí fueron halladas 21 armas largas y 30 armas cortas. La inspección dio con una pistola en el asiento del pasajero, mientras que en la cajuela había cuatro maletas con el demás equipo de ataque.

Por lo anterior, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para integrar la carpeta de investigación.

En este decomiso participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió el decomiso durante su conferencia matinal de este viernes.

“Armas que venían de Estados Unidos, por la frontera de Baja California, y que fueron incautadas de este lado de la frontera. Así como nosotros incautamos droga de este lado para que no llegue allá, les hemos estado diciendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, dijo.

La mandataria federal recordó que hubo un reconocimiento por parte del Departamento de Justicia de que el 75 por ciento de las armas que se incautan en México, únicamente en un corto periodo, ha sido de 21 mil y que vienen de manera ilegal de Estados Unidos.

Medios locales bajacalifornianos refirieron que las armas, al parecer, serían resguardadas en Tijuana para posteriormente ser enviadas a Sinaloa.

Aseguran “meta” líquida en Ensenada

Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó la detención de una persona y un tractocamión asegurado donde estaban ocultos 720 litros de metanfetamina líquida.

A detalle, dicha acción correspondió a militares del 67 Batallón que se encuentran al sur de Ensenada, a la altura del poblado del Ajusco, al efectuar la revisión de un tráiler.

Conforme a los datos, fueron localizaron bidones ocultos dentro de la caja del automotor; agregaron que el chofer, así como la droga y el automotor, fueron turnados a las autoridades correspondientes, además de que representa “varios millones de pesos” que perderá el crimen organizado.