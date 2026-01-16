Decomisan castillo de pólvora con alusiones al CJNG y a “El Mencho” en Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- En la comunidad de Tinajas de Vargas, del municipio de Tanhuato, en Michoacán, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del Ejército Mexicano decomisaron y desmontaron un castillo de fuegos artificiales que en su estructura hacía alusión al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Los fuegos artificiales presuntamente serían exhibidos en las próximas fiestas patronales de Tanhuato a celebrarse en abril y estaba apenas en construcción.

El castillo, construido con carrujos de pólvora, fue detectado por elementos de la Guardia Civil que hacían un recorrido por la zona. En el sitio también se localizaron lonas impresas con fotografías de objetivos criminales buscados por el gobierno estatal y federal.

El municipio de Tanhuato es gobernado por el alcalde Daniel Herrera Martin del Campo, del partido Movimiento Ciudadano, y es conocido por ser un bastión del Cártel de Jalisco Nueva Generación y parte de la región en el que opera una célula criminal llamada Los Guerreros, dirigido por Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, quien tiene una fuerte base social en ese poblado.

“El Tío Lako” es uno de los asociados más importantes de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, que opera y controla frontera entre Jalisco y Michoacán.

El decomiso de la pirotecnia ha provocado que el gobierno del estado responda a través del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quien aseguró que ya se contactó al alcalde de Tanhuato para pedir explicaciones del hecho.

Las raíces de Los Guerreros están arraigadas en Tinaja de Vargas y ha sido durante décadas el centro operativo de los aliados del CJNG, que ha sido clave para su expansión, introducción y crecimiento en el estado de Michoacán y estados aledaños como Colima.

Esta no es la primera ocasión que se da un hecho como este en el estado de Michoacán. En diciembre de 2024, en el municipio de Coalcomán, gobernado entonces por la alcaldesa Anavel Ávila Castrejón, permitió y encabezó un acto público en el que se agradecía públicamente a Nemesio Osesguera “El Mencho” la entrega de juguetes para familias de escasos recursos.

La alcaldesa fue destituida por este hecho, pero no se le aplicaron sanciones.

Luego del decomiso del castillo de pólvora, la autoridad estatal no mencionó la detención de responsables.