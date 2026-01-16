Detienen a presunto feminicida en Oaxaca; podría alcanzar una pena de hasta 40 años en cárcel

Detienen a presunto feminicida en Oaxaca; podría alcanzar una pena en prisión de hasta 40 años. Foto: Fiscalía General de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- En menos de 36 horas fue detenido Omar López Contreras, presunto asesino de Rosa María, hecho cometido en el Centro Histórico, quien podría alcanzar una pena de entre 35 a 40 años de cárcel, confirmó el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

La detención se realizó este jueves 15 de enero en la comunidad de San Pedro Mixtepec en la región de la Costa, como resultado de la reacción inmediata y trabajo de campo, las investigaciones ministeriales y las labores de inteligencia que efectúa la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron la mañana del miércoles 14 de enero de 2026, cuando se recibió el reporte sobre la existencia de una persona del sexo femenino sin vida, que presentaba lesiones originadas por un arma blanca, al interior de un inmueble ubicado en la calle Valerio Trujano, en el Centro Histórico de Oaxaca.

Omar L.C., probable responsable del homicidio de una mujer identificada como R.M.A.B., ocurrido en un local comercial ubicado sobre la calle de Trujano, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para determinar su situación jurídica.

En una conferencia de prensa, el fiscal resaltó que “derivado de una reacción inmediata, profesional y comprometida, el probable responsable de estos hechos fue plenamente identificado y detenido en San Pedro Mixtepec, en la región de la Costa.

Mencionó que la investigación incluyó peritajes especializados, análisis de videograbaciones y acciones operativas realizadas por personal de la Fiscalía, lo que permitió la detención.

Rodríguez Alamilla detalló que la Fiscalía de Oaxaca cuenta con material videográfico que permitió establecer la identidad del agresor, además de corroborar que el imputado presenta antecedentes relacionados con otros hechos delictivos, información que ya forma parte de la investigación.

“Con la intervención inmediata del trabajo interinstitucional del Centro de Control Comando y Comunicación Oaxaca C5, del Mando de Seguridad, logramos ubicar y detener al presunto responsable, quien ya se encuentra a disposición de la autoridad por el delito de Homicidio Calificado, para que se determine su situación jurídica legal”, puntualizó Rodríguez Alamilla.

Y resaltó que la colaboración de la ciudadanía que permitió el acceso a sus cámaras de videovigilancia, fue posible obtener el seguimiento desde el primer momento de los hechos, para conocer la trayectoria de escape y el destino al que huyó el probable responsable.

Tras el reporte, la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), desplegó de manera inmediata a un equipo multidisciplinario para el procesamiento del lugar y la integración de la carpeta de investigación.

Rodríguez Alamilla refrendó el compromiso de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de actuar con prontitud y eficacia ante hechos de alto impacto, fortaleciendo las investigaciones para evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas y la sociedad oaxaqueña.

“Cada investigación de este tipo nos recuerda la deuda histórica que tenemos como sociedad, una deuda de seguridad, de justicia y dignidad, pues quien atente contra la vida de una mujer será investigado, localizado y presentado ante la justicia, no habrá omisiones, ni encubrimiento, ni indiferencia, porque cada mujer importa, cada vida cuenta y porque la justicia debe ser una realidad y no una promesa”, finalizó el fiscal de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla.