Dos agentes de la AIC mueren tras ataque armado en Jiutepec

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) perdieron la vida tras un ataque con arma de fuego registrado en el municipio de Jiutepec, mientras realizaban labores de investigación. No hay detenidos y la Fiscalía de Morelos solo condenó los hechos.

Los agentes, identificados como Gabriel Castrejón y Daniel Toledo, se desplazaban a bordo de una unidad oficial cuando fueron agredidos de manera directa por sujetos armados, sin que tuvieran posibilidad de repeler el ataque.

Uno de los elementos falleció en el lugar de los hechos, mientras que su compañero resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El ataque ocurrió frente a la unidad habitacional Las Rosas, en Jiutepec, municipio que forma parte de la zona metropolitana de Morelos y se localiza a 8.2 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado.

En la escena fueron localizados casquillos percutidos y la unidad oficial presentó múltiples impactos de arma de fuego. Uno de los cuerpos quedó tendido sobre la banqueta, a un costado de un establecimiento comercial, con su arma de cargo junto a él.

Tras los hechos, el área fue acordonada por corporaciones de seguridad y personal de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el sitio y realizaron las diligencias correspondientes. De manera paralela, se desplegó un operativo para la búsqueda de los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este ataque.

Jiutepec es gobernado actualmente por Eder Rodríguez Casillas, quien llegó al cargo bajo las siglas del Partido Acción Nacional, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Redes Sociales Progresistas.

Fiscalía confirma ataque a sus agentes

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, encabezada por Fernando Blumenkron, confirmó el ataque con arma de fuego contra dos elementos de la AIC ocurrido este jueves en el municipio de Jiutepec.

En el documento, la institución señaló de manera textual que “la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos condena el artero ataque con arma de fuego ocurrido esta tarde en contra de dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)”.

Respecto a las consecuencias de la agresión, la dependencia informó de manera oficial únicamente el fallecimiento de uno de los agentes, sin precisar el estado de salud ni la evolución médica del segundo elemento involucrado.

Sobre este punto, la Fiscalía reiteró que “tras los lamentables hechos, uno de los agentes perdió la vida”, sin ofrecer mayores detalles.

Asimismo, la FGE expresó sus condolencias a familiares y seres queridos del agente fallecido y aseguró que mantiene coordinación interinstitucional para el desarrollo de las investigaciones.

En ese sentido, la dependencia afirmó que “se mantiene un operativo coordinado para la localización de los responsables” y reiteró que el ataque no quedará impune.