Fiscalía Nuevo León activa operativo de búsqueda de Leonardo Escobar, académico de la Ibero Puebla

MONTERREY, N.L., (apro).- Durante la mañana del viernes, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) inició un operativo de búsqueda del académico de la Ibero Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, por los alrededores del Aeropuerto Mariano Escobedo, en el municipio de Apodaca, así como la vecina ciudad de Pesquería.

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, informó a medios de comunicación que la exploración inició a las 07:00 horas de este viernes y se ha extendido a Pesquería, pues se tiene información de que no ha salido de la entidad.

“En estos momentos está llevando un operativo conjunto con más de 100 elementos en los que se trata de ubicar a la persona.

“Estamos trabajando desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de la denuncia en forma coordinada, inclusive, el día de hoy se suman las policías preventivas de Pesquería y de Apodaca para hacer una búsqueda en los últimos lugares en que se tuvo conocimiento”, declaró Flores Saldívar.

Según la información brindada por las autoridades, Escobar Barrios, originario de Colombia, desapareció el 2 de enero en el municipio de Apodaca, - en donde se encuentra el aeropuerto internacional -, después de que habría sido arrestado el 31 de diciembre por faltas administrativas por elementos de la Guardia Nacional y puesto a disposición de la policía municipal.

Ficha de bíúsqueda

Su familia dejó de tener noticias de él después de que fue liberado, mientras que las autoridades reportaron que el académico regresó al aeropuerto vistiendo ropa distinta a la que portaba al estar arrestado, a la vez que su maleta fue localizada en el aeropuerto como no reclamada.

El titular de la Fiscalía confirmó que la búsqueda de hoy se está haciendo en distintas zonas y municipios cercanos al aeropuerto, “hay otras áreas con la vecindad con el municipio de Pesquería”.

Afirmó que ya se han realizado más operativos en torno al caso en forma coordinada con la Comisión Local de Búsqueda y se han obtenido datos de los cuales no quiso dar pormenores, “pero ya va muy avanzada la investigación”.

Al cuestionarle si la razón por la que no se ha localizado a Escobar Barrios es que habría tomado otro vuelo, el fiscal aseguró que la evidencia con la que cuentan es que aún está “por estos lugares”.

Flores Saldívar dijo desconocer por qué su arresto no fue anotado en el Registro Nacional de Detención, pero sí cuentan con el registro de que la Guardia Nacional lo puso a disposición del municipio de Apodaca. Asimismo, confirmó que la empresa de seguridad del aeropuerto sí ha dado acceso a cámaras, sin embargo, se está pidiendo más detalle de esa información.

Referente al teléfono celular de Escobar Barrios, apuntó que se encontró entre sus pertenencias halladas en el aeropuerto.

El operativo de búsqueda activado este viernes se extenderá por los días que sean necesarios para ubicar al académico, informó, y añadió que la evidencia descarta que el caso se trate de una desaparición forzada.