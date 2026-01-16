Investigan vehículo y cuerpo calcinados en Mexicali; la unidad pertenece a octogenaria desaparecida

Sylvia Lara y el vehículo en el que salió de su domicilio. Foto: Especial

ENSENADA, BC (apro).- Corporaciones de seguridad del municipio de Mexicali, Baja California, investigan el hallazgo de un vehículo y un cuerpo calcinado, pues la unidad pertenece a una mujer octogenaria reportada como desaparecida un día antes.

Lo anterior en torno al caso de la señora Sylvia Lara, de 82 años de 1.62 metros de estatura y ojos café, quien fue vista por última vez tras salir de su domicilio alrededor de las 17:00 horas de este jueves 15 de enero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda que comenzó a circular en redes sociales, ella iba a bordo de una unidad Suzuki Jimny 2025 de color gris tras salir de su casa en el fraccionamiento Villa Fontana.

Sin embargo, cerca de las 19:00 horas hubo un reporte de un vehículo en llamas en la colonia Granjas Virreyes, en las calles Río Nilo y Camino Nacional, mismo que fue atendido por la policía municipal de dicha ciudad fronteriza.

Al lugar arribaron los bomberos y, tras controlar el incendio, dieron cuenta de una persona calcinada, pero hasta el momento no ha sido confirmado el género ni la identidad debido al daño generado por el fuego.

Este viernes 16 de enero, las autoridades confirmaron que la unidad quemada corresponde a la Suzuki Jimny en la que viajaba Sylvia Lara.

De ella aún se desconoce el paradero, por lo que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) realiza las averiguaciones correspondientes.