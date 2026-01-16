Nuevo León

La Ibero Puebla confirma que su académico fue localizado con vida en NL

La universidad dijo estar a la espera de información sobre su estado de salud y las condiciones en las que fue localizado.
viernes, 16 de enero de 2026 · 20:59

PUEBLA, Pue. (apro).- La Universidad Iberoamericana Puebla confirmó que el académico Leonardo Ariel Escobar Barrios fue localizado con vida en el municipio de Juárez, Nuevo León, sin que hasta ahora se conozcan más detalles sobre su estado de salud y condiciones en las que fue encontrado.

Luego de que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León dio a conocer en sus redes sociales que “gracias a los esfuerzos coordinados” de autoridades estatales y federales, este viernes fue ubicado el paradero del académico colombiano, la Ibero Puebla agradeció a medios de comunicación, sociedad civil y autoridades “por su compromiso social”.

“Estamos a la espera de recibir más información para conocer su estado de salud y las condiciones en las que fue localizado, así como el desarrollo de las investigaciones para poder brindar mayor información”, señaló la institución universitaria.

Nuevo León Ibero Puebla Leonardo Ariel Escobar Barrios Puebla

