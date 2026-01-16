Localizan al académico colombiano que desapareció en Apodaca, Nuevo León

MONTERREY, NL (apro).- El académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, desaparecido en Apodaca, Nuevo León el pasado 2 de enero, fue sido localizado con vida en el municipio de Juárez.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) dio a conocer esta tarde en un escueto comunicado que el catedrático de origen colombiano fue encontrado en el vecino municipio, que queda al sur de Apodaca, ciudad que alberga al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en donde se le había visto por última vez.

“La Fiscalía informa que, gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la Federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L.”, detalla el aviso dado a conocer en las redes sociales de la Fiscalía.

La autoridad investigadora no ha informado el lugar exacto y condiciones en que fue localizado, pero trascendió la difusión de una fotografía en donde se observa al maestro vistiendo un pants color gris y una playera de manga larga en color negro.

Información que circula entre los periodistas locales es que fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía.

La Universidad Iberoamericana publicó un comunicado en el que celebra el hallazgo de Escobar Barrios gracias al apoyo de la comunidad, medios de comunicación y autoridades.