Sinaloa acumula más de 80 muertes violentas en la primera quincena de enero

Elementos de seguridad resguardan la zona de un enfrentamiento en el que fallecieron cuatro civiles y dos policías quedaron heridos, en Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- En Sinaloa se acumulan al menos 80 muertes violentas durante la primera mitad del mes, sin embargo, durante el inicio de año, de las muertes acumuladas, la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta únicamente a 65 de ellas como homicidios dolosos.

Esta cifra contrasta con la versión de una disminución en estos delitos en Sinaloa, ya que al menos el 20% de muertes violentas en Sinaloa no aparecen en la estadística oficial.

La cifra sale del reporte diario de la FGE en donde incluyen en ese lapso el hallazgo en siete ocasiones de restos óseos, decesos que no se incorporan a carpetas de investigación por homicidio de este enero.

En Sinaloa, el registro y consulta de restos óseos y personas fallecidas no identificadas se gestiona a través de la FGE y del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CertiDH), que se encuentra ante una falta de equipo especializado para la identificación de los cuerpos en resguardo, según versiones del colectivo de búsqueda en Culiacán Sabuesos Guerreras AC.

La violencia en Sinaloa ha dejado también cuatro feminicidios y el asesinato de dos funcionarios de Culiacán, con los asesinatos del director de tránsito Francisco Javier Zazueta Lizárraga y de la comisaria de Bachigualatito, Mirna Karime Corrales Gutiérrez.