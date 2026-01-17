Aseguran armas, drogas y cientos de miles de pesos en penal de Culiacán

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Después de meses de revisiones al interior del penal de Aguaruto en Culiacán, autoridades aseguraron armamento de grueso calibre en un par de módulos y una granada de mano junto a cartuchos y cargadores en días consecutivos.

Durante los últimos cateos en el lugar solo se aseguraban teléfonos y equipo de comunicación, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) reportó ayer este nuevo hallazgo de armas junto a drogas y otros artículos ilegales junto a más de 100 mil pesos en efectivo.

Drogas y dinero asegurado en penal Aguaruto, Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial.

En un primer cateo realizado el viernes, la autoridad aseguró una granada de mano de fragmentación, un arma tipo fusil MP-15 calibre 5.56 x 45 mm con un cargador abastecido con 29 cartuchos del mismo calibre, un arma tipo fusil calibre 5.56 x 45 mm, con un cargador abastecido con 29 cartuchos del mismo calibre y un arma tipo pistola calibre .40, con un cargador abastecido con 5 cartuchos del mismo calibre.

También se aseguraron otras tres pistolas calibre 9 mm y 16 cargadores con cartuchos de diferentes calibres.

Ese mismo viernes se aseguraron drogas y 27 teléfonos celulares junto a otros artículos ilegales, así como 117 mil 123 pesos en efectivo.

Para la mañana de este sábado la SSPE reportó un segundo cateo, en el que aseguraron seis armas de fuego, dos calibre .45 y dos 9 mm con cartuchos abastecidos.

Los aseguramientos de armas habían dejado de reportarse al interior del penal para reportar únicamente aparatos de comunicación, sobre todo celulares, sin embargo, este enero, en dos días consecutivos se reportaron los aseguramientos de armas de fuego.