Choque armado en sierra sinaloense: cuatro civiles detenidos y dos vehículos “monstruo” asegurados

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un par de enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y civiles armados dejó saldo de cuatro presuntos gatilleros detenidos junto a dos vehículos “monstruos” asegurados, junto a armas y cartuchos de diferentes calibres, en la sierra de Concordia, municipio al sur de Sinaloa.

De acuerdo con el parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), elementos del Ejército realizaban recorridos por la zona del Roble, poblado en dicho municipio serrano, cuando fueron agredidos por un grupo armado que se desplazaba en un par de vehículos “monstruo”.

De esta primera agresión no se reportan personas heridas ni fallecidas, según el informe emitido por la SSPE.

Según la autoridad lograron asegurar junto a los cuatro civiles a un vehículo con blindaje artesanal, así como tres armas largas, 18 cargadores, cartuchos, habiendo escapado el segundo vehículo “monstruo”.

Sin embargo, tras un operativo en la zona lograron ubicar al vehículo, derivando en un segundo choque armado, logrando escapar los agresores. Después del enfrentamiento militares aseguraron al interior del vehículo “monstruo” un rifle calibre .22, 11 cargadores y 760 cartuchos.

Concordia es uno de los municipios rurales de Sinaloa en donde se ha concentrado gran cantidad de choques armados entre facciones del crimen organizado y también contra fuerzas de seguridad.