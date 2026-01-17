Coahuila perdió más de 22 mil fuentes de empleo durante 2025

SALTILLO Coah. (apro).- Durante 2025 el estado de Coahuila perdió más de 22 mil fuentes de empleo, 17 mil de las cuales ocurrieron durante diciembre, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en relación con la cantidad de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo a un análisis del economista Antonio Serrano Camarena, la pérdida de empleo en la entidad tiene como explicación que, entre otros factores, Coahuila depende estrictamente del sector secundario o manufactureros, mucho más que el primario y el terciario, y el cual se vio afectado por el tipo de cambio que prevaleció el año anterior.

Además, señaló que Coahuila le apostó a la fabricación de vehículos eléctricos destinados al mercado nacional, el cual no tuvo el éxito esperado y ahora las empresas, como General Motors, deberán de reconfigurar la economía local.

“Estamos en una situación complicada, porque tenemos que acostumbrarnos a que Coahuila, dadas las características de ser el estado con el sector automotriz más grande en proporción de su economía y (Donald) Trump atacando este sector con más ganas, puedo esperar que este 2026 la actividad económica también sea más baja”, señaló.

De acuerdo con las estadísticas en materia de empleo, fueron 22 mil 687 las fuentes perdidas el año pasado en la entidad y a nivel nacional, de acuerdo a las autoridades federales, se tuvo un crecimiento de 278 mil 697 trabajadores asegurados al IMSS durante el 2025 para un total de 22 millones 517 mil 076. Además de Coahuila, los estados que perdieron empleos se encuentran Baja California, con 13 mil 399; Campeche con 11 mil 275, Chihuahua con más de 10 mil, Sinaloa con 11 mil 452 y Sonora con 15 mil 854.

En tanto, los estados que tuvieron un mayor crecimiento de empleo fueron la Ciudad de México con más de 196 mil 229, el Estado de México con 129 mil 481 y Nuevo León con poco más de 19 mil.

Serrano Camarena señala que la formación exportadora de Coahuila hacia los Estados Unidos provocó esa desaceleración en materia de empleo.

“Vamos a tener efectos, bajo estas características en Coahuila que nada nos ayuda y que sí nos quitan cosas. El primer efecto es que el tipo de cambio nos está pegando durísimo porque somos un estado exportador, donde el tipo de cambio cada vez vale menos, o sea el dólar está bajando de precio y el valor de nuestras exportaciones se reduce", explicó.

Dijo que bajo este contexto las empresas difícilmente pueden seguir contratando personal cuando sus ganancias van a la baja con un tipo de cambio que perdió valor casi en un 3 por ciento.

Consideró que estos factores no guardan relación con las acciones que emprenda el gobierno estatal en áreas como la seguridad, la cual era una de las variables que el gobierno de Manolo Jiménez Salinas presumía para hacer la diferencia con el resto de los estados.

"Coahuila está en una situación vulnerable. Esa sería la palabra, porque le apostó hace 30 años a la industria automotriz con Chrysler, con General Motors y Freightliner en la parte de los camiones y los traileres, y todo había funcionado excelentemente pero es un botín muy grande y generó la envidia de Trump de que los mexicanos nos estábamos haciendo ricos con la industria automotriz y pues dijo: ‘que se venga para acá’ y esta semana sale la noticia de que Trump no quiere un solo automóvil que haya sido producido en México", agregó el especialista.

Serrano Camarena señaló que, por cada empleo perdido de una empresa con más de 500 trabajadores, se impacta indirectamente en tres empleos más dentro de las micro y pequeñas industrias que integran la proveeduría en el sector automotriz.

Al referirse al despido masivo que General Motors inició este fin de semana en sus plantas de Ramos Arizpe, señaló que desafortunadamente la ensambladora le apostó a un mercado que en México no funcionó, como fue la fabricación de autos eléctricos y donde no hubo infraestructura para colocar estaciones de carga en las carreteras.

"La gente que salió ahora de la empresa no obedece tanto por una situación de los aranceles, sino a un cambio de tecnología cuyo mercado terminó yendo hacia otro lado y ahora hay que regresar, porque en Coahuila somos expertos en motores de combustión interna. Esto nos deja en una situación desventajosa porque el futuro va hacia los autos eléctricos y donde ya no podemos competir ahora, pero en el corto plazo estamos sobreviviendo", dijo.

Estrategia para recuperar empleo

Por su parte el Miguel Monroy Robles, director general de Coparmex en Saltillo, señaló que durante el viernes 17 de enero se realizó una reunión con autoridades estatales y las cámaras empresariales, a fin de definir la estrategia para recuperar a la brevedad los empleos afectados en General Motors.

"Esto obedeció más al tema de la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos, pero esto es a nivel global y recordemos lo que pasó con las inversiones de Tesla en Nuevo León. Creemos que no es un tema estructural ni de la región, sino una adecuación a los volúmenes de tal forma que la empresa anuncia una inversión importante aquí en México", señaló al referirse al anuncio que el corporativo hizo un día antes del despido masivo en Ramos Arizpe, para destinar mil millones de dólares en las distintas plantas ubicadas en el país.

Consideró que los trabajadores que fueron afectados con el recorte podrán ubicarse rápidamente en los sectores de la fabricación de artículos de línea blanca y enseres domésticos en la región, que no han sido afectados tanto como el automotriz.

Como parte de esta estrategia dijo que el 30 de enero habrá una feria del empleo donde se estarán ofertando 1200 vacantes con las cuales esperan que los trabajadores puedan ubicarse lo más rápido posible.