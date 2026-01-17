Comando ataca un centro de rehabilitación en San Felipe, Guanajuato

Autoridades resguardan el hospital donde son atendidos los lesionados en el ataque. Foto: Especial

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Dos hombres murieron y varios más fueron heridos en un ataque armado cometido a un centro de atención a personas con adicciones en San Felipe, municipio al norte del estado, en la madrugada del sábado.

Un grupo de personas armadas y encapuchadas entraron por la fuerza al anexo llamado “Los marginados”, que se ubica en la colonia Aviación de la cabecera municipal, y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar.

Un hombre quedó muerto en el lugar; la segunda víctima mortal falleció cuando era atendida en el hospital, según los primeros datos que se dieron a conocer.

Por lo menos otras ocho personas sufrieron heridas de bala, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado; fueron llevados al hospital de San Felipe para ser atendidos; en el exterior se estableció un cerco de vigilancia con policía y fuerzas del Estado.

Hasta el momento las autoridades no han dado más información sobre lo ocurrido y tampoco hay personas detenidas por este ataque armado.