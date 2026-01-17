En menos de 48 horas se recrudece la violencia en Jiutepec en vísperas del Carnaval. Foto: Redes sociales

MORELOS (apro).- Un agente de la Policía de Tránsito de Jiutepec fue asesinado este sábado tras ser atacado a balazos en pleno centro del municipio, en vísperas del inicio del Carnaval de Jiutepec, programado para comenzar este 18 de enero.

El homicidio ocurrió a menos de 48 horas del ataque armado contra dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Morelos, registrado el pasado jueves en la unidad habitacional La Rosa, donde uno de los agentes murió en el lugar y el otro resultó lesionado y permanece hospitalizado.

El Carnaval de Jiutepec inicia este 18 de enero con la participación de más de 200 comparsas. En la edición de 2025, la celebración trascendió a nivel nacional debido a riñas y hechos de violencia asociados al consumo excesivo de alcohol. Apenas hace unos días, el alcalde aseguró que el festejo se desarrollaría en un ambiente familiar y seguro; sin embargo, los hechos recientes contrastan con ese planteamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el agente de Tránsito fue atacado sobre la calle Motolinía—situada a unos metros en la presidencia municipal— a la altura del rastro municipal. Testigos refirieron haber escuchado detonaciones de arma de fuego y, al salir, localizaron al oficial tendido sobre el pavimento.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el elemento ya no contaba con signos vitales, tras haber recibido un disparo en la cabeza. La zona fue acordonada para permitir el trabajo pericial y el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

Imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, fueron analizadas por las autoridades para reconstruir la mecánica del ataque. En los registros se observa a un sujeto que se aproxima al agente por la espalda y acciona un arma de fuego a corta distancia, para después huir del lugar.

Con base en ese material, el presunto agresor fue descrito como un hombre joven, de complexión delgada y estatura media, que vestía sudadera negra, pantalón de mezclilla, gorra bicolor y tenis blancos.

De manera paralela, en redes sociales se viralizó una fotografía que presuntamente corresponde al momento del ataque. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autenticidad de la imagen ni han precisado si será integrada como elemento probatorio dentro de la investigación.

Durante un operativo posterior, elementos policiacos localizaron una sudadera y una gorra que podrían estar relacionadas con el agresor, mientras se reconstruye su posible ruta de escape hacia la colonia Vista Hermosa.

En tanto, la Fiscalía Regional Metropolitana inició los protocolos de investigación por los hechos en los que un agente de la Policía de Tránsito del municipio de Jiutepec fue privado de la vida la tarde de este sábado 17 de enero de 2026. De acuerdo con la autoridad ministerial, se mantiene un operativo coordinado para ubicar al o a los responsables del ataque.

Robos y asaltos en Jiutepec

En hechos distintos, la madrugada de este sábado una agencia de autos seminuevos ubicada sobre Paseo Cuauhnáhuac, en el poblado de Tejalpa, fue nuevamente blanco de la delincuencia.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos irrumpieron en el establecimiento y sometieron al guardia de seguridad privada, quien fue golpeado e inmovilizado dentro de un vehículo, lo que permitió a los responsables consumar el robo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número de unidades sustraídas ni han informado sobre personas detenidas. Este atraco representa al menos el cuarto robo documentado en el mismo establecimiento, según antecedentes oficiales.

Jiutepec forma parte de la zona metropolitana de Morelos y se ubica a aproximadamente 8.2 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado. El municipio es gobernado por Eder Eduardo Rodríguez Casillas, quien llegó a la presidencia municipal postulado por el Partido Acción Nacional en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Gobierno de Jiutepec se limitó a condena ataque contra agente de Tránsito

El Gobierno Municipal de Jiutepec se limitó a condenar el ataque armado en el que perdió la vida un elemento de la Policía de Tránsito y Vialidad, ocurrido mientras realizaba labores de servicio.

Mediante un comunicado oficial, la autoridad municipal expresó su rechazo a la agresión y manifestó su solidaridad con la familia del agente y con la corporación. Asimismo, informó que se desplegó un operativo coordinado con fuerzas municipales, estatales y federales para dar con los responsables.

En el pronunciamiento, el Ayuntamiento señaló que en el municipio “no hay espacio para la violencia ni para la impunidad”, aunque no proporcionó mayores detalles sobre el avance de las investigaciones ni reportó personas detenidas.