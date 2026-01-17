Se mantiene violencia contra mujeres en Sinaloa: dos feminicidios y un homicidio doloso en un día

Lugar de uno de los feminicidios registrados el viernes 16 de enero. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Con tres nuevos asesinatos de mujeres Sinaloa cerró la jornada del viernes, que al corte de este día registra ya seis feminicidios en enero, convirtiendo al estado en uno de los más violentos para las mujeres durante este inicio de año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) registró tres muertes violentas de mujeres de los cuales dos fueron catalogados como feminicidios, registrados en la colonia Juntas de Humaya con el hallazgo de dos mujeres jóvenes encontradas sin vida a un costado de las vías del ferrocarril.

Un tercer homicidio de una mujer se reportó en un ataque armado en la colonia Lomas del Magisterio en Culiacán. En este hecho una mujer identificada como Noemí fue asesinada junto a su hermano Jesús Manuel. Este crimen no se reportó por la Fiscalía como feminicidio.

Respecto a los homicidios dolosos reportados en Sinaloa, en total la autoridad registra seis casos en el estado, cinco de ellos en la capital.

Sobre los feminicidios, con los delitos reportados este último viernes, durante enero se tiene reporte de seis casos (cinco de ellos en Culiacán), además de una muerte violenta más de otra mujer, reportada como homicidio doloso.