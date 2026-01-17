Trabajadores del Hospital General de Culiacán denuncian falta de pago por parte del IMSS Bienestar. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un grupo de trabajadores del Hospital General de Culiacán “Bernardo J. Gastelum” se manifestaron en protesta por la falta del pago de la primera quincena de enero, junto a otros pagos algunos pendientes desde 2025.

En las afueras del nuevo edificio un grupo de enfermeras protestaron debido a que el retraso en el pago del salario afecta a más de 2 mil trabajadores de la institución, absorbida por la federación a través del IMSS Bienestar.

Al respecto, la Secretaría de Salud de Sinaloa emitió un comunicado en donde informan a la planta trabajadora que se mantienen las gestiones para el pago de los salarios.

Mientras esto sucede, la Secretaría aportará el monto para sufragar el pago, pero esto será el lunes 19 de enero.

Sin embargo, las condiciones en que laboran se han dificultado desde inicios del mes con falta de recursos para los alimentos tanto de pacientes como de trabajadores becarios, quienes cumplen jornadas de más de 12 horas en el caso de personal de enfermería y administrativo y de 24 para internos y residentes, todos estos casos sin acceso a alimentos y ahora sin salario.

Otros pagos que no se les ha efectuado datan de 2025 como la segunda parte del aguinaldo (el cual les es pagado en dos exhibiciones), así como vales por productividad y el de quinquenio (remuneración extra por cada cinco años laborados).

El Hospital General de Culiacán fue construido como sustitución al viejo inmueble durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, obra que estuvo llena de irregularidades y que una vez que se logró echar a andar, ante la falta de recursos tuvo que ser trasladado a la federación al IMSS Bienestar.

El hospital fue inaugurado hasta agosto de 2024 después de años de abandono debido a fallas en su construcción.