Asesinan a comandante de la Policía Municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz. Foto: Especial

XALAPA, Ver.- (apro) La tarde-noche del sábado fue asesinado Emigdio Galán Guitérrez, comandante de la Policía Municipal de Juchique de Ferrer, en un rancho de su propiedad ubicado en la comunidad de Xihuatlán, en la zona centro-norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con reportes, hombres armados irrumpieron en el inmueble y atacaron de manera directa al jefe policiaco, quien perdió la vida en el lugar. Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Emigdio Galán había asumido el cargo apenas 15 días antes, con el inicio de la actual administración municipal encabezada por el alcalde panista, Juan Martín González Gumercindo.

Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.



Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el móvil del homicidio ni han establecido si el ataque está relacionado con su función como comandante.