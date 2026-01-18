Comunidades indígenas entregan bastón de mando a Claudia Sheinbaum en Guanajuato

SAN MIGUEL DE ALLENDE (apro).- Representantes de pueblos Chichimeca y Otomí de Guanajuato pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se respete la autonomía de las comunidades indígenas para que, con sus usos y costumbres, administren los recursos naturales, ante el saqueo que han padecido durante décadas.

"En Guanajuato a menudo se habla de industria, de progreso y de modernidad, y a veces se olvida que debajo del asfalto y entre las fábricas laten nuestras raíces. Hemos resistido el olvido institucional y la discriminación que nos dice que para progresar debemos dejar de ser quienes somos", le dijo Nadia Rodríguez Ramírez, subdelegada de la comunidad Cineguilla de Tierra Blanca, a la presidenta.

Claudia Sheinbaum Pardo visitó la comunidad La Cruz del Palmar de San Miguel de Allende para presentar el Plan de Justicia de los pueblos Chichimeca y Otomí, que comenzó con la entrega de la documentación que acredita la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, que representa la solución a través de la conciliación de un conflicto que tenía más de 80 años.

En la comunidad indígena la recibieron alrededor de unas 800 personas representantes de 110 pueblos originarios de Guanajuato y Querétaro, quienes le entregaron el bastón de mando, pero también le externaron su preocupación por los problemas ambientales, el rezago en el que se encuentran y por las imposiciones de autoridades municipales que no reconocen su derecho a elegir a sus representantes y autoridades mediante sus usos y costumbres.

Un grupo de habitantes de la comunidad Cieneguita, San Miguel de Allende, llegó con pancartas en las que pedían la intervención de la presidenta de la República por la imposición de Jesús Apoderado como delegado, aun cuando ha sido señalado por hacer mal uso de los apoyos que están destinados para apoyar a la población.

"No se siguieron los usos y costumbres y no somos la única comunidad... Llegó un recurso de caminos y era para hacer casi la totalidad del camino de la comunidad, pero él (Jesús Apoderado) dio una parte a un área privada, desvía muchos recursos", aseguró una representante de la comunidad que cargaba con un expediente para entregarlo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su intervención, la subdelegada de la comunidad Cieneguilla del municipio de Tierra Blanca, Nadia Rodríguez Ramírez, habló de las problemáticas profundas que enfrentan los pueblos indígenas del noreste de Guanajuato por la falta de oportunidades que obliga a las nuevas generaciones a migrar, además de la pérdida paulatina de las lenguas por la falta de maestros y espacios educativos dignos.

Además, señaló que las autoridades invisibilizan a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas, pero sí hacen uso de los recursos naturales para destinarlos a la industria.

"Señora presidenta, la tierra es nuestra madre y hoy nuestra madre está enferma y amenazada. Sufrimos una crisis hídrica severa, vemos cómo el agua se destina a las grandes industrias y exportadoras, mientras nuestros pozos se secan y las milpas mueren de sed".

Nadia Rodríguez agregó que defender el territorio es defender la vida, y pidió su intervención para que el desarrollo no sea a costa de la destrucción de los cerros y la contaminación de los ríos.

"Necesitamos que se reconozca nuestra autonomía para decidir cómo cuidar nuestros bosques, cómo administrar nuestra agua y cómo impartir justicia en nuestras comunidades, bajo nuestros usos y costumbres", insistió la subdelegada de Cieneguilla, palabras que provocaron el aplauso de las cientos de personas asistentes.

Agregó que la presencia de ellas, las representantes de comunidades indígenas de Guanajuato, para decirle que "seguimos vivas a pesar de siglos de intentos por borrarnos o por convertirnos en piezas de museo, aquí estamos porque nuestra existencia misma es un acto de resistencia".

Entre los temas prioritarios que solicitaron que se sumen al Plan de Justicia, está la construcción de viviendas dignas con los servicios básicos, espacios de salud que tengan el personal y los medicamentos, la certeza jurídica de la tierra, además del resguardo de los sitios sagrados.

En respuesta, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo referencia a las peticiones a algunas de las peticiones, sin mencionar nada de la solicitud para que se garantice la autonomía de los pueblos y comunidades que defienden los territorios y sus recursos naturales.

Sheinbaum Pardo prometió el decreto para el resguardo de los lugares sagrados, que estará a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dar atención y seguimiento a los trámites que den certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, dotación de agua potable y hasta gasolineras Bienestar.