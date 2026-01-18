Irrumpe grupo armado en unidad Fovissste de Arriaga, Chiapas; un muerto (Video)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Un hombre resultó abatido la tarde de este domingo en el municipio de Arriaga, luego de la incursión de un grupo armado que ingresó en dos camionetas con fusiles de alto poder al territorio chiapaneco proveniente de Oaxaca, confirmaron fuentes de seguridad.

En redes sociales se difundieron videos de los pobladores donde civiles armados descendían de camionetas para ingresar a un domicilio en medio de balazos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que desplegó un operativo interinstitucional derivado de un reporte emitido por el C5 sobre detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Fovissste.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y la Policía Municipal localizaron a los sospechosos, quienes se trasladaban en dos vehículos.

“Al arribar al punto las corporaciones fueron agredidas con armas de fuego, ante ello, los elementos repelieron conforme a ley y en estricto apego a los principios del uso de la fuerza. Durante el intercambio de disparos, resultó neutralizado un agresor, quien hasta el momento no ha sido identificado”, señaló la dependencia

En el lugar dijo que fueron asegurados cargadores abastecidos y otros indicios relevantes para la investigación.

Agregó que, tras el enfrentamiento, las autoridades procedieron a la revisión de la zona y de un domicilio relacionado con los hechos. Entre los indicios asegurados se encuentran cargadores abastecidos y equipo táctico; se localizó además, una credencial perteneciente a una persona de nacionalidad hondureña.

Las autoridades manifestaron que trabajan para determinar a qué grupo delictivo pertenecían y si el fallecido es la misma persona que portaba la identificación extranjera.

“Las instituciones actúan con firmeza para proteger a las familias. Los operativos se ejecutan con disciplina y resultados tangibles", afirmó la Secretaría de Seguridad.