Vinculan a proceso al exrector de la Universidad de Campeche, José Alberto Abud Flores

José Abud Flores abandonó la sala de juicios orales en la capital del estado tras concluir la audiencia. Foto: Cuartoscuro / Michael Balam

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, juicio que llevará en libertad, según la determinación de la jueza cuarta de control el Primer Distrito Judicial, Beatriz Martínez Taboada.

Abud Flores, su esposa y su chofer, fueron acusados por autoridades de Campeche de narcomenudeo en la variante de posesión simple,

Tras una audiencia de cinco horas, la jueza Martínez Taboada determinó que los detenidos no podrán salir de la entidad y tendrán que firmar periódicamente en el juzgado.

Martínez Taboada determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tendrá dos meses para realizar la investigación complementaria.

De acuerdo con el diario El Universal, el abogado defensor de Abud Flores y sus acompañantes, Edwin Trejo, acusó que la droga “fue sembrada” en el vehículo en el que viajaban y que hasta ahora la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SSyPC) de la entidad no entregó los videos de la Bodycam de los agentes de la Policía Estatal (PE) que llevaron a cabo la detención, llevada a cabo el lunes 12 de enero, alrededor de las 9:30 horas.

Trejo anunció que tramitará un juicio de amparo contra la vinculación a proceso y las medidas cautelares impuestas, que obligan a Abud y a sus acompañantes a presentarse periódicamente a firmar al juzgado.

De acuerdo a la PE la detención ocurrió como resultado de una supuesta denuncia ciudadana de que personas armadas viajaban en una camioneta, y al proceder a la revisión del vehículo en el que viajaban Abud y sus acompañantes, se encontraron enervantes, de los que no se precisó el tipo ni la cantidad.

La detención del catedrático también de la UNAM ocurrió tras confrontarse con la gobernadora Layda Sansores, luego de que funcionarios de la UACAM impidieron a brigadistas de Morena realizar actos de proselitismo dentro del campus universitario.