Asesinan a balazos a subcomandante de la FGE en Ensenada

ENSENADA, Baja California (apro).- Israel Ortiz Castillo, subcomandante operativo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), fue asesinado a balazos durante este fin de semana en el municipio de Ensenada, en una escena donde los agresores dejaron dos vehículos incendiados.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas del viernes 16 de enero y trascendió que el mando habría estado a cargo del operativo en el que fue asesinado un joven de 21 años de edad.

Esto, mientras los ministeriales intentaban capturar al padre de la víctima, el expolicía Martín “N”, que contaba con una orden de aprehensión activa, en hechos registrados en la colonia Terrazas El Gallo, también en el puerto, el pasado 12 de enero.

Sobre Israel Ortiz, se supo que en forma reciente había dejado el cargo; la balacera fue en la calle Faisanes, de la colonia La Joyita. De acuerdo al reporte, la víctima estaba a bordo de su patrulla cuando recibió los disparos.

Al lugar se dirigieron elementos y cuerpos de emergencia, quienes también localizaron dos vehículos incendiados al final de la prolongación Ruiz: un automóvil Honda y un Hyundai Elantra, además de que aseguraron el área para levantar evidencia e iniciar la investigación correspondiente.

Condena FGE asesinato

Por su parte, la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez condenó el asesinato de quien fuera subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en Ensenada.

Lo anterior, mediante un posicionamiento compartido a la prensa el sábado 17 de enero, donde aseguró que están realizando todas las diligencias para esclarecer los hechos.

“La Fiscalía General del Estado expresa su más sentido pésame y solidaridad a la familia, seres queridos y compañeros del subcomandante Ortiz Castillo, acompañándolos en este momento de dolor y reconociendo su entrega y servicio a la seguridad de la ciudadanía”, según expresaron en el comunicado.

Reiteraron que continúan las investigaciones para identificar y detener a los responsables “como ha ocurrido en otros ataques a las fuerzas del orden”.