Dictan 50 años de prisión a autor intelectual del asesinato del comediante “El Mocos” y su DJ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro años de los asesinatos del comediante conocido como “El Mocos” y su DJ, un juez dictó una condena de 50 años de prisión al autor intelectual del doble homicidio ocurrido en Monterrey, Nuevo León.

José Antonio Martínez Pérez, alias “El Canas” o “El CNS”, fue declarado culpable del delito de homicidio calificado, luego de que ordenara la ejecución de Juan Gilberto Rodríguez Santana, mejor conocido como “El Mocos”, así como de su DJ, Guillermo Misael Velázquez Contreras.

Tan solo el año pasado, el autor material de este doble asesinato, identificado como Yahir Israel Lara Vallejo, también fue sentenciado por el mismo cargo.

De acuerdo con lo definido en el juicio, Martínez Pérez obtuvo una pena de 25 años por cada homicidio cometido, lo que equivale a un total de 50 años de cárcel.

Este caso se remonta a la noche del 16 de enero de 2022, cuando el comediante y su DJ fueron asesinados a balazos a las afueras de la taquería “Dos Chiles”, ubicada en el Barrio San Carlos, de Ciudad Solidaridad, al poniente de Monterrey.

“El Mocos”, quien también era creador de contenido, había sido citado en el inmueble para encontrarse con Yahir Israel, quien creó un perfil falso a petición de José Antonio, para supuestamente contratarlo para un evento.

Sin embargo, apenas Juan Alberto y su colaborador descendieron de su vehículo fueron atacados con un arma de fuego, privándolos de la vida inmediatamente.

El asesinato de ambos hombres generó conmoción en redes sociales, pues el comediante regiomontano contaba con casi un millón de seguidores en Facebook, mientras que en YouTube reunía más de 100 mil suscriptores.

¿Quién era “El Mocos”?

Originario de la ciudad de Monterrey, Juan Gilberto Rodríguez Santana era un comediante y creador de contenido de 38 años.

Su trayectoria en la comedia comenzó siendo payaso para fiestas infantiles y eventos sociales con su personaje “El Mocos” para después adentrarse a la creación de contenido en redes sociales, donde solía publicar sketches cómicos.

El joven logró ganar notoriedad en internet gracias a las transmisiones en vivo que realizaba a través de Facebook, con una sección que nombró como “Mamartes con El Mocos”.

"El Mocos” fue miembro de Sacro Entratainment, una agencia de representación artística dirigida por el comediante Aldo Show, lo que lo llevó a ser reconocido en otros estados de la República Mexicana, logrando ser invitado en diversos programas televisivos.

Luego de que el pasado 16 de enero se cumplieran cuatro años de la muerte del comediante, sus seguidores siguen recordándolo en redes sociales, donde compartieron mensajes emotivos.

Asimismo, su familia continúa activando sus redes sociales con la publicación de videos cómicos en memoria de “El Mocos”.

A través de un video en Facebook, su esposa e hijos anunciaron la publicación del último video inédito del personaje caracterizado por Juan Gilberto.