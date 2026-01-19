"Estamos corrigiendo el desorden que heredamos": Díaz Mena

MÉRIDA, Yuc. (apro).-El gobernador del estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena rindió su primer informe de gobierno en el Centro Internacional de Congresos (CIC), donde reiteró que el 2 de junio de 2024, llegó la autodenominada cuarta transformación a la entidad con el “Renacimiento Maya”. Agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por confiar en su proyecto y presumió que fue el estado que más visitó durante su campaña.

Durante su discurso, Díaz Mena advirtió que está trabajando para corregir el desorden que heredó, haciendo referencia a la administración del exgobernador panista, Mauricio Vila Dosal.

“A los habitantes de Mérida quiero decirles que los escucho y se de su malestar y preocupación por el crecimiento desordenado, por el trafico, por la sensación de que los problemas de la ciudad van más rápido que las solucione por eso estamos corrigiendo el desorden que heredamos, por eso firmamos el convenio de Coordinación Metropolitana con 14 municipios y la SEDATU, además, el convenio del estado aprobó las declaratoria de zona metropolitana de Mérida un paso para ordenar el crecimiento y mejorar los servicio y garantizar una vivienda digna”, comentó.

Al informe de "Huacho" asistieron las gobernadoras de Campeche, Layda Sansores San Román; y de Veracruz, Norma Rocío Nahle García; el gobernador de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

La sede original de evento sería el Puerto de Altura en el municipio de Progreso, donde continúan los trabajos de ampliación, pero debido a la llegada de un frente frío se cambió el lugar de último momento. En su discurso, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz manifestó que había elegido ese sitio porque es la obra más emblemática de su administración.

“Iba a ser ahí porque en ese lugar se levanta la más importante obra estratégica de nuestro sexenio, la ampliación y modernización del puerto de altura que encarnaba visión del pueblo maya y que convertirá a Yucatán en la puerta de México hacia el mundo”, acotó.

Reveló que mejorar y rescatar el sistema de transporte “Va y Ven” fue una de las acciones en la que su gobierno invirtió más dinero del presupuestado. Dijo que se le inyectaron 840 millones de pesos extras de los 760 millones autorizados en 2025.

“Nos heredaron un sistema con un desastre financiero pensado más en hacer negocios para unos cuantos y no en la sostenibilidad a través del tiempo de un buen servicio al usuario (…) nosotros si dimos la cara, informamos le problema, los groseros despilfarros, los contratos fuera de toda normalidad y quiero decirlo hoy el sistema Va y Ven no va a desaparecer”, apuntó.

De los avances anunció que en este 2026, anticipó que se retomará la construcción del hospital del IMSS del municipio de Ticul, y que se inaugurarán el Hospital de la Marina en Progreso y el nuevo Hospital O’Horán, luego de más de 120 años del edificio actual. “Este será el hospital más grande de México y de Centroamérica”, comentó.