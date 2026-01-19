ENSENADA, Baja California (apro).- El cuerpo calcinado a un costado de un vehÃ­culo con reporte de robo corresponde a la seÃ±ora Sylvia Lara, de 82 aÃ±os de edad, quien estaba en calidad de desaparecida junto con su vehÃ­culo en el municipio de Mexicali, Baja California.

Autoridades de la FiscalÃ­a General del Estado (FGE) lo confirmaron en torno al caso de la octagenaria vista por Ãºltima vez el pasado 15 de enero, luego de que sus familiares divulgaron en redes sociales que habÃ­a salido de su domicilio a bordo de su Suzuki Jimny 2025, color gris de cuatro puertas.

Esto, alrededor de las 17:00 horas del dÃ­a en cuestiÃ³n; esa misma fecha, cerca de las 19:00 horas, hubo un reporte de un vehÃ­culo en llamas en la colonia Granjas Virreyes, en las calles RÃ­o Nilo y Camino Nacional.

Tras atender el reporte la policÃ­a municipal y controlar el incendio por parte de los bomberos, detectaron una persona calcinada, de la que no pudieron establecer el gÃ©nero ni la identidad, debido al daÃ±o generado por el fuego.

Este fin de semana, personal de la FGE confirmÃ³ mediante pruebas de genÃ©tica que sÃ­ era Sylvia Lara.

Conforme a datos divulgados a la prensa local, fue realizada una necropsia por el Servicio MÃ©dico Forense (Semefo), pero esto no permitiÃ³ determinar ni la causa de la muerte ni el sexo, debido al alto grado de carbonizaciÃ³n.

Por lo anterior, los especialistas recurrieron a exÃ¡menes de ADN con los familiares.

Hasta el momento no ha sido dado a conocer la causa de muerte ni hay personas detenidas por estos hechos.