Muere Serge Enriquez Tolano, alcalde de Bacum, Sonora

SONORA (apro).- Serge Enriquez Tolano, alcalde de Bácum, municipio del sur de Sonora, perdió la vida este lunes en un hospital del IMSS-Bienestar. De manera preliminar se informó que su deceso se produjo tras un paro cardiaco.

“Su partida representa una pérdida irreparable para nuestro municipio. El presidente municipal se distinguió por su compromiso con el servicio público, su vocación de trabajo y su dedicación al bienestar de las familias de Bácum, a quienes sirvió desde todas las trincheras siempre con responsabilidad, cercanía y respeto”, lamentó el Ayuntamiento de Bácum a través de sus redes sociales oficiales.

El deceso se registró a las 11:00 horas.

Según los registros oficiales de las autoridades de salud del país, aunque tanto Bácum como otras delimitaciones territoriales del sur del estado presentaron altas incidencias el 2025, por lo que la entidad cerró el año como la más golpeada por dicho padecimiento en todo el país.

El panorama epidemiológico de la enfermedad transmitida por vector indica que 2025 terminó con 4 mil 398 casos confirmados, mientras que un año atrás fueron 914. La disparidad se explica, entre otras cosas, debido a que en 2024 la región se encontraba inmersa en una intensa sequía, misma que se disipó con las lluvias de 2025, lo que a su vez habría permitido la proliferación del mosquito transmisor.

En el caso concreto de Bácum, la Secretaría de Salud de la entidad informó que al cierre del año pasado se tenían 175 casos confirmados en la localidad, de modo que la incidencia se contaba en 727 casos por cada 100 mil habitantes.

No obstante, las cifras oficiales, se habla en la región de un subregistro de la situación. Un caso es el del regidor de Movimiento Ciudadano, José Ignacio Franco, que denunció en noviembre, ante medios locales, la falta de medidas efectivas e, incluso, la muerte de una niña de 10 años.