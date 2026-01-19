Policía estatal de Sinaloa apunta su arma hacia reportero en Culiacán (Video)

CULIACÁN, Sin. (apro).- Agentes de la Policía Estatal Preventiva agredieron a un reportero de la fuente de seguridad que daba cobertura a un hecho ocurrido en la Maxipista Culiacán-Mazatlán en el entronque con la carretera “la 20”, en la capital de Sinaloa.

El hecho se da mientras el periodista Ernesto Martínez, del medio Los Noticieristas, grababa con su celular el arribo a la zona que ya se encontraba resguardada por la corporación, en donde instantes previos se había registrado un choque armado entre agentes de la corporación y un grupo armado.

El periodista arribó a la zona que ya se encontraba acorazada por agentes estatales, cuando uno de ellos golpeó el vehículo en que viajaba debidamente identificado y rotulado con el nombre del medio, y un segundo agente le apunta con un arma larga.

Todo quedó grabado en video, en donde se advierte que Ernesto Martínez venía documentando su llegada a bordo de su pick up.

El Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa ha documentado del 2022 al 2025, 235 agresiones al gremio periodístico, de las cuales febrero del año pasado ha sido el mes con el mayor número de casos reportados en el estado con 11 agresiones y/o amenazas.

Hasta el momento ni la corporación ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal han emitido un posicionamiento sobre los hechos.

Sinaloa vive uno de los momentos más delicados en seguridad por el conflicto entre facciones del crimen organizado lo que ha vuelto más peligrosa la cobertura en hechos de seguridad en el estado, sobre todo en Culiacán y zonas rurales de la entidad.