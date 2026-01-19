Policías de Etchojoa, Sonora, se manifiestaron afuera del ayuntamiento para exigir mejor sueldo

SONORA (apro).- Policías de Etchojoa, en el sur de Sonora, se manifestaron este lunes al exterior del ayuntamiento luego de que se anunciara un incremento salarial de 3.8%. Cerca de una veintena de agentes mostraron su inconformidad en un municipio donde la criminalidad cedió el último año, según cifras oficiales, y en el que un elemento de nuevo ingreso percibe poco más de 6 mil pesos mensuales.

“Nosotros queremos una solución”, expresaron los elementos mientras se dirigían a Noé Higuera, director de Recursos Humanos y primo del presidente municipal, el morenista Arturo Robles Higuera, por una situación que consideran contradictoria: el incremento de menos de 4% en comparación con el incremento del salario mínimo, mismo que se elevó en 13 puntos este año.

Información proporcionada por el Ayuntamiento de Etchojoa a través de la Plataforma Nacional de Transparencia da cuenta de que durante 2025 “el sueldo bruto mensual del policía preventivo (era) de $6,300 (seis mil trescientos pesos) mensuales”. Aunque se trata de un sueldo inicial, el monto se encuentra lejos de los 15 mil 778 pesos que el 70% de los agentes del municipio de Hermosillo, capital del estado, percibió cada mes del mismo año.

El municipio, ubicado en la región conocida como el “Valle del Mayo”, mostró en el último año una notable disminución de la actividad delictiva, según las cifras de las carpetas de investigación registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

La totalidad de los delitos del fuero común, como homicidios, lesiones, robos y otros, pasaron de sumar 425 carpetas de investigación en 2024 a un total de 205 al cierre del año pasado. A pesar de esta relajación, detallan las cifras, los ilícitos relacionados con el tejido social se mantienen elevados: lo violencia familiar, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y el narcomenudeo sumaron 99 carpetas integradas por la fiscalía local.