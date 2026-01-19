Policías de Macuspana, Tabasco, se declaran en paro; exigen salarios y transparencia presupuestal. Foto: Facebook: H. Ayuntamiento de Macuspana 2024-2027.

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Agentes de la Policía Municipal de Macuspana se declararon este lunes en “paro de brazos caídos” para exigir un aumento salarial y diversas prestaciones laborales, además de mejores condiciones de trabajo.

Los inconformes pertenecen a la tercera guardia y fueron respaldados por otros elementos que se encontraban francos, quienes se sumaron a la protesta sin portar uniforme.

La movilización comenzó por la mañana con la entrega de un pliego petitorio, en el que demandan, entre otros puntos, la dotación de uniformes, una prestación que —según denunciaron— el ayuntamiento reportó como cumplida, aunque en los hechos no se ha entregado y debe otorgarse dos veces al año.

También exigieron la adquisición de radios de comunicación, ya que actualmente no cuentan con este equipo básico para su labor, una carencia que, señalaron, arrastran desde administraciones pasadas.

Asimismo, solicitaron una explicación sobre el presupuesto asignado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, debido a la falta de recursos para el mantenimiento de las patrullas, varias de las cuales permanecen fuera de servicio por fallas menores como llantas desgastadas, balatas y baterías.

La protesta fue respaldada por elementos de la primera guardia, quienes acudieron a las instalaciones sin uniforme, mientras que la segunda guardia se mantiene activa realizando labores de vigilancia, con el fin de no dejar desprotegido al municipio.